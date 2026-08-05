Des équipements élaborés pour protéger les précieuses ressources tels que le système de dosage de détergent DOSE et le dosage de l'eau en fonction de la vitesse font partie intégrante du concept de notre autolaveuse aspirante autoportée B 110 R. Une puissante batterie de 170 Ah ainsi qu'un chargeur intégré sont inclus de série. De plus, la tête de brosse-rouleau avec 75 centimètres de largeur de travail et fonction de prébalayage intégrée s'illustrent par une puissance de nettoyage optimale. Pour un remplissage rapide du réservoir d'eau propre et pour un nettoyage en profondeur du réservoir d'eau sale, notre fonction Auto-Fill ingénieuse ainsi qu'un système de rinçage automatique du réservoir font également partie de l'équipement. Chacun des deux réservoirs possède une contenance de 110 litres. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs d'un réglage en hauteur confortable du siège, de possibilités de paramétrage aisées via l'écran couleur en plus de 30 langues ainsi que de feux de circulation diurne pour un niveau de sécurité encore plus élevé. Avec la B 110 R, des rendements surfaciques d'environ 4 500 m² par heure sont réalisables.