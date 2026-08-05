Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Leistungsstarke, sehr einfach bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit großem Ausstattungspaket, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite.
Durchdachte Ausstattungsdetails zum Schonen wertvoller Ressourcen, wie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE und die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, sind fester Bestandteil des Konzepts unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R. Eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein Einbauladegerät gehören serienmäßig zum Lieferumfang. Dazu überzeugen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion mit bester Reinigungsleistung. Zum schnellen Befüllen des Frischwasser- bzw. zum gründlichen Säubern des Schmutzwassertanks sind unsere clevere Auto-Fill-Funktion sowie ein automatisches Tankspülsystem mit an Bord. Beide Tanks fassen 110 Liter. Darüber hinaus profitieren die Anwender von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht für noch mehr Sicherheit. Mit der B 110 R sind Flächenleistungen von rund 4500 m² in der Stunde realisierbar.
Merkmale und Vorteile
Walzenbürstenkopf mit integrierter KehreinheitAus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Höhenverstellbarer SitzPerfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Geschwindigkeitsabhängige WasserdosierungVerringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Fahrmotor
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|950
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|110 / 110
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|4500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|3150
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Batterieladezeit (h)
|7
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 230
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1200
|Bürstenanpressdruck (kg)
|75
|Gangwendebreite (mm)
|1750
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 5.7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|59
|Aufnahmeleistung (W)
|bis zu 2350
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|650
|Software Updates verfügbar bis
|2032-01-01
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|373
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Lieferumfang
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Höhenverstellbarer Sitz
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
- Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet