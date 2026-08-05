Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE

Leistungsstarke, sehr einfach bedienbare Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit großem Ausstattungspaket, Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit und 75 Zentimeter Arbeitsbreite.

Durchdachte Ausstattungsdetails zum Schonen wertvoller Ressourcen, wie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE und die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, sind fester Bestandteil des Konzepts unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R. Eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein Einbauladegerät gehören serienmäßig zum Lieferumfang. Dazu überzeugen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion mit bester Reinigungsleistung. Zum schnellen Befüllen des Frischwasser- bzw. zum gründlichen Säubern des Schmutzwassertanks sind unsere clevere Auto-Fill-Funktion sowie ein automatisches Tankspülsystem mit an Bord. Beide Tanks fassen 110 Liter. Darüber hinaus profitieren die Anwender von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht für noch mehr Sicherheit. Mit der B 110 R sind Flächenleistungen von rund 4500 m² in der Stunde realisierbar.

Merkmale und Vorteile
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit
Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen. Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz. Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Höhenverstellbarer Sitz
Höhenverstellbarer Sitz
Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners. Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt. Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE: Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt. Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung. Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
  • Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
  • Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
  • Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Fahrantrieb Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 950
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 110 / 110
Flächenleistung theoretisch (m²/h) 4500
Flächenleistung praktisch (m²/h) 3150
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Batterieladezeit (h) 7
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 100 - 230
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Steigfähigkeit (%) 10
Bürstendrehzahl (U/min) 1200
Bürstenanpressdruck (kg) 75
Gangwendebreite (mm) 1750
Wasserverbrauch (l/min) max. 5.7
Schalldruckpegel (dB(A)) 59
Aufnahmeleistung (W) bis zu 2350
Zulässiges Gesamtgewicht (kg) 650
Software Updates verfügbar bis 2032-01-01
Gewicht ohne Zubehör (kg) 373
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1695 x 975 x 1315

Lieferumfang

  • Batterie und Einbauladegerät inkl.
  • Saugbalken, gebogen
  • Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System

Ausstattung

  • Auto-Fill
  • Patentiertes Tankspülsystem
  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • Automatischer Wasserstopp
  • DOSE
  • Feststellbremse
  • Integrierte Kehreinrichtung
  • Magnetventil
  • 2-Tank-System
  • Höhenverstellbarer Sitz
  • Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
  • Standard Tagfahrlicht
  • Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
  • Robuster Frontrammschutz
  • Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
  • Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
  • Kärcher Farb- und Bedienkonzept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
  • Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
  • Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
  • Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
  • Easy Operation Bedienwahlschalter
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
Scheuersaugmaschine B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
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Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Anwendung in Supermärkten, Einkaufszentren oder Krankenhäusern
  • Auch zur Reinigung von Produktions- und Lagerflächen geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel