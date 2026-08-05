Durchdachte Ausstattungsdetails zum Schonen wertvoller Ressourcen, wie das Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE und die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung, sind fester Bestandteil des Konzepts unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R. Eine leistungsstarke 170-Ah-Batterie sowie ein Einbauladegerät gehören serienmäßig zum Lieferumfang. Dazu überzeugen der Walzenbürstenkopf mit 75 Zentimeter Arbeitsbreite und integrierter Vorkehrfunktion mit bester Reinigungsleistung. Zum schnellen Befüllen des Frischwasser- bzw. zum gründlichen Säubern des Schmutzwassertanks sind unsere clevere Auto-Fill-Funktion sowie ein automatisches Tankspülsystem mit an Bord. Beide Tanks fassen 110 Liter. Darüber hinaus profitieren die Anwender von einer komfortablen Sitzhöhenverstellung, einfachen Einstellmöglichkeiten über das Farbdisplay in über 30 Sprachen sowie einem Tagfahrlicht für noch mehr Sicherheit. Mit der B 110 R sind Flächenleistungen von rund 4500 m² in der Stunde realisierbar.