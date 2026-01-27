Moquette
La gamme de produits CarpetPro permet le nettoyage et l'entretien des surfaces textiles d'une manière douce et efficace. Cette solution innovante accélère les opérations de nettoyage et de séchage, empêche une redéposition rapide et préserve les surfaces traitées, dans le respect de l'environnement et du budget. La gamme CarpetPro est fondée sur la technologie iCapsol, qui permet d'encapsuler et de fixer les impuretés. Il n'est plus nécessaire de rincer la moquette, les résidus de saleté encapsulés étant facilement aspirés au cours du nettoyage d'entretien qui suit. La moquette est rapidement sèche et à nouveau praticable.
