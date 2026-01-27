Balai électrique à batterie KB 5
Pour un nettoyage d'appoint efficace : le balai électrique à batterie KB 5 est rapidement opérationnel et s'illustre par une puissance de nettoyage exceptionnelle avec un encombrement minimal.
Le balai électrique à batterie KB 5 est l'appareil idéal pour le nettoyage d'appoint pour les sols durs et les moquettes. Le KB 5 fonctionnant grâce à une batterie lithium-ion possède un format compact et fournit une puissance de nettoyage exceptionnelle. Ce balai électrique à batterie léger et peu encombrant élimine toute saleté visible à l'aide de la brosse universelle. Avec sa double articulation flexible, il accède aisément entre les chaises et sous les meubles, nettoie sans problèmes les escaliers et balaie efficacement jusqu'aux bords. En outre, il permet un travail ergonomique sans avoir à se pencher et dispose d'une fonction Marche/Arrêt automatique ainsi que d'un bac à déchets amovible latéralement en tout confort.
Caractéristiques et avantages
Système de nettoyage Kärcher AdaptiveEnlève la saleté de façon fiable de tous les revêtements de sol. Angle de balayage réglable de façon innovatrice pour un ramassage des souillures optimal. Forme améliorée de l'intérieur avec conduite optimale des salissures pour un enlèvement fiable des saletés.
Bac à déchets facile à viderVidage rapide et simple sans entrer en contact avec la saleté.
Double articulation flexibleLa poignée peut aisément être dirigée en toute direction. Très maniable. Même entre les meubles et les chaises.
Mise en marche / arrêt automatiques
- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.
- Plus besoin de se pencher.
Brosse universelle
- Pour un enlèvement des salissures optimal aussi bien sur des sols durs que sur des tapis.
- Possibilité de balayer facilement des cheveux.
- Possibilité de balayer aussi tout près des bords.
La brosse universelle peut facilement être enlevée et remplacée
- Rapide et facile à une seule main.
- Facilite le nettoyage de la brosse universelle.
Techonologie de batterie Lithium-ion
- Avec une autonomie de la batterie jusqu'à 30 minutes sur des sols durs.
- Sans effet de mémoire.
- Toujours prêt à l'emploi.
Rangement prenant peu de place
- Pour un rangement simple, prenant peu de place, même sur un petit endroit.
- Le balai électrique peut être rangé partout où vous en avez besoin.
Position de stationnement
- Lors de pause, le balai tient facilement
Léger
- Facilement transportable et manoeuvrable
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Largeur de travail, brosse universelle (mm)
|210
|Taille de la cuve (ml)
|370
|Tension de la batterie (V)
|3.6
|Durée de travail de la batterie sur des sols durs (min)
|30
|Durée de travail de la batterie sur des tapis (min)
|20
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|0.8
|Poids avec batterie (kg)
|1.2
|Poids emballage inclus (kg)
|1.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|215 x 230 x 1120
Inclus dans la livraison
- Chargeur de batterie
Équipement
- Brosse universelle: Amovible
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Moquettes
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Escaliers
Pièces de rechange KB 5
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.