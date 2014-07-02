Aspirateurs eau et poussières, gamme Tact

C’est le Tact qui compte

Les poussières fines sont nocives pour la santé. Pour vous protéger de manière optimale de ces poussières, nous avons amélioré notre système Tact. Le résultat: nos puissants aspirateurs Tact avec décolmatage hautement efficace du filtre et une durée de vie de filtre unique au monde: 180 kg de poussières fines (catégorie de poussières d’origine minérale A) jusqu’au nettoyage manuel. Ainsi, vous travaillerez plus longtemps sans interruption et sans perte de force d’aspiration tout en bénéficiant d’une meilleure protection contre les poussières fines.

Durée de vie du filtre lors de l’aspiration de poussières fines au moyen du NT 30/1 Tact TE L

Déchets aspirés: poussières d’origine minérale de catégorie A

Température: température ambiante

Accessoires: filtre principal et flexibles compris dans la livraison.

Matériel concurrentiel: volume de la cuve et équipement semblables.

Résultat du test de la quantité maximale pouvant être aspirée jusqu’à ce que le filtre principal doive être nettoyé manuellement ou remplacé:

Kärcher NT 30/1 Tact TE L: 180 kg

Concurrent A: 19 kg

Concurrent B: 10 kg