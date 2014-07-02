Aspirateurs eau et poussières, gamme Tact

Gamme Tact
Nos aspirateurs eau et poussières professionnels, dotés du système Tact breveté, permettent un fonctionnement sans interruption, même dans le cas de grandes quantités de poussières fines. Le filtre s’auto-nettoie avec de l’air pulsé puissant et ciblé. Nos aspirateurs NT Tact répondent aux exigences les plus strictes des utilisateurs travaillant sur des chantiers et dans des entreprises artisanales.
Une expérience qui améliore
Notre famille d’aspirateurs eau et poussières intègre notre expérience de plusieurs décennies, et celle de nombreux utilisateurs professionnels. En effet, nous avons développé les nouveaux aspirateurs NT Tact en collaboration avec les artisans, les utilisateurs industriels, les professionnels du traitement d’automobiles et d’autres métiers – pour que vous ayez un aspirateur eau et poussières Tact qui convient parfaitement à l’utilisation envisagée.
C’est le Tact qui compte
Les poussières fines sont nocives pour la santé. Pour vous protéger de manière optimale de ces poussières, nous avons amélioré notre système Tact. Le résultat: nos puissants aspirateurs Tact avec décolmatage hautement efficace du filtre et une durée de vie de filtre unique au monde: 180 kg de poussières fines (catégorie de poussières d’origine minérale A) jusqu’au nettoyage manuel. Ainsi, vous travaillerez plus longtemps sans interruption et sans perte de force d’aspiration tout en bénéficiant d’une meilleure protection contre les poussières fines.
Durée de vie du filtre lors de l’aspiration de poussières fines au moyen du NT 30/1 Tact TE L
Déchets aspirés: poussières d’origine minérale de catégorie A
Température: température ambiante
Accessoires: filtre principal et flexibles compris dans la livraison.
Matériel concurrentiel: volume de la cuve et équipement semblables.
Résultat du test de la quantité maximale pouvant être aspirée jusqu’à ce que le filtre principal doive être nettoyé manuellement ou remplacé:
Kärcher NT 30/1 Tact TE L: 180 kg
Concurrent A: 19 kg
Concurrent B: 10 kg
Convivialité et robustesse alliées
L’innovation commence dans la tête. Nos nouveaux aspirateurs eau et poussières Tact sont dotés du sélecteur EASY!Operation central qui permet une opération au moyen d’un seul bouton avec ses différents fonctionnalités et modes.
Sur la tête plate de la cuve à déchets avec surface de pose caoutchoutée et anneau d’arrimage, vous pourrez poser une mallette à outils et d’autres objets et les fixer de manière sûre.
Équipement optimal pour les chantiers
Les conditions des chantiers étant parfois rudes, nos aspirateurs eau et poussières NT sont équipés de cuves robustes, renforcées avec pare-chocs, poignées et grandes roues directionnelles métalliques solides avec frein.
Grande puissance, risque d’obstructions réduit
Les flexibles d’aspiration de nos aspirateurs Tact présentent, en série, un diamètre intérieur de 35 millimètres (DN 35). Ce diamètre agrandi assure un débit d’air augmenté et réduit le risque d’obturations en aspirant les gros détritus.
Plat, protégé et toujours adapté
Tous les nouveaux aspirateurs Tacts sont équipés de boîtiers pour filtres plissés plats. Ainsi, vous pouvez retirer le filtre usé sans soulever de poussières. Le filtre est toujours bien placé, et le milieu filtrant et le joint d’étanchéité sont protégés. En outre, tous nos aspirateurs Tact sont certifiés selon la classe de poussières L, c’est-à-dire que le degré de séparation des poussières est de 99% conformément à la norme EN 60335-2-69. Convainquez-vous-en sur votre chantier!
