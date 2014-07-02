Nass-/Trockensauger Tact-Klasse

So robust kann praktisch sein

Innovation beginnt im Kopf. Unsere neuen Nass-/Trockensauger Tact ermöglichen Ihnen mit dem zentral platzierten EASY!-Operation-Schalter die bequeme Einknopfbedienung der verschiedenen Funktionen und Betriebsarten.

Auf dem flachen Behälterkopf mit gummierter Stellfläche und Verzurröse können Sie Werkzeugkästen und andere Dinge verrutschsicher abstellen und sicher fixieren.

Für Baustellen optimal ausgerüstet

Weil es auf Baustellen auch mal rustikal zugeht, haben wir unsere NT Tact mit robusten, verstärkten Behältern mit Bumper, Griffen und großen, stabilen Metalllenkrollen mit Bremse ausgestattet.

Freie Bahn für grosse Leistung

Bei unseren Tact-Saugern sind Saugschläuche mit echten 35 Millimeter Innendurchmesser (DN 35) Standard. Dieser grössere Innendurchmesser bringt einen noch höheren Luftdurchsatz und reduziert die Gefahr von Verstopfungen beim Aufsaugen von grobem Schmutz.

Flach, geschützt und immer richtig

Alle neuen Tact-Sauger haben Filtergehäuse für Flachfaltenfilter. Sie können den alten Filter staubfrei entnehmen. Der Filter ist immer korrekt eingelegt und das Filtermedium und die Dichtung sind geschützt. Zudem sind unsere Tact-Sauger alle nach Staubklasse L zertifiziert, d.h. mit einem Staubabscheidegrad von 99 % nach EN 60335-2-69. Sie werden staunen, was das das auf Ihrer Baustelle bedeutet.