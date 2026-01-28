Aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome
Aspirer sans effort grâce à son faible poids : le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits logements.
Une liberté de mouvement maximale pour un confort maximal : avec jusqu'à trente minutes d'autonomie, l'aspirateur poussières sans fil VC 4 Cordless myHome évite d'avoir à traîner un gros gabarit. Grâce à ses nombreuses fonctions intelligentes, le passage de l'aspirateur devient une véritable expérience : vidage du collecteur de poussière en un clic, fonction boost, volume agréable, design ergonomique et suceur pour sol actif garantissant un ramassage fiable des saletés sur les sols durs et les moquettes. Grâce à la fonction pratique Caps Lock, il n'est plus nécessaire de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation en permanence. Sa conception soigneusement étudiée permet également d'atteindre les endroits difficiles d'accès, comme le long du canapé ou sous les meubles.
Caractéristiques et avantages
Une technologie coordonnée de manière optimaleBatterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale au suceur pour sol actif. Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.
Réglage de la puissance à 2 niveauxDurée de fonctionnement suffisante pour le nettoyage de petits foyers. Mode boost en option. Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la moins élevée.
Utilisation facileLes performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins. Vidage simple du filtre en un clic. Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.
Système de filtration sophistiqué
- Système de filtration à 3 niveaux avec cyclone, entrée d'air et filtre éponge.
- Pas d'achat ultérieur de sacs filtrants.
- Vidage simple du filtre en un clic.
Suceur pour sol actif
- Ramassage optimal des saletés grâce au rouleau motorisé.
- Assure un nettoyage fiable des surfaces.
- Excellente maniabilité et très bonne capacité à passer sous les meubles.
Rangement facile de l'aspirateur poussières sans fil
- Grâce au support mural, l'appareil peut être rangé rapidement et facilement.
- Peu encombrant et prêt à être utilisé immédiatement.
- Chargement pratique grâce à un espace de stationnement fixe.
Nombreuses utilisations
- Possibilité d'ajout d'autres accessoires pour le nettoyage adéquat d'autres zones de la maison.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 78
|Taille de la cuve (ml)
|650
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Tension (V)
|21.6
|Capacité (Ah)
|2.5
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode normal : / env. 30 Mode boost : / env. 18
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard (min)
|345
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|2.4
|Poids emballage inclus (kg)
|4.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|230 x 236 x 1115
Inclus dans la livraison
- Batterie: Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Filtre en mousse
- Filtre d'entrée d'air: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol universelle
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil et brosse plumeau (2 en 1)
- Tube d'aspiration: Plastique
- Petit support mural
Équipement
- Système de filtration sans sac
- Réglage de puissance: avec 2 niveaux de puissance
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs vitrifiés
- Moquettes
- Surfaces textiles
- Escaliers
Accessoires
Pièces de rechange VC 4 Cordless myHome
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.