eco!Booster TR 045
eco!Booster avec un rendement surfacique de 50 % supérieur à celui de la Powerbuse de Kärcher ; convient pour les matériaux sensibles. Pour les nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 045).
Comparativement à la Powerbuse de Kärcher, l’eco!Booster offre 50 pour cent de rendement surfacique en plus. Il convient parfaitement pour le nettoyage des matériaux sensibles comme les façades crépies ou les murs en bois. De plus, l’augmentation de la largeur de jet accroît nettement l’efficacité ce qui réduit la consommation d’énergie et d’eau. Adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (jusqu’à 85 °C) de Kärcher, l’eco!Booster est compatible avec l’interface EASY!Lock et correspond à une taille de buse 045. Le concept de buse révolutionnaire aspire de l’air afin de guider le jet d’eau. Ainsi, un résultat de nettoyage optimal est obtenu en un rien de temps ce qui fait une différence significative pour des groupes cibles tels que le secteur de la construction ou le nettoyage de véhicules.
Caractéristiques et avantages
50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat
- Nettoyage en profondeur, rapide et plus durable.
50 % d'efficacité hydraulique en plus¹⁾
- Permet des économies d'eau.
50 % d'efficacité énergétique en plus¹⁾
- Permet des économies d'énergie.
Utilisation très polyvalente
- Particulièrement adapté aux surfaces délicates comme les surfaces peintes ou le bois.
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar)
|max. 300
|Température (°C)
|max. 85
|Taille de buse ( )
|45
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
¹⁾ Nettoyage de 50 % de surface en plus avec la même quantité d'énergie et d'eau par rapport au jet plat standard Kärcher.
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de façades
- Applications dans des municipalités telles que le nettoyage des façades et des clôtures.
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
Pièces de rechange eco!Booster TR 045
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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