Nettoyeurs haute pression HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Le nettoyeur haute pression HDS-E 8/16-4M 24kW est un nettoyeur professionnel, idéal pour toutes les utilisations dans les endroits clos.
L’HDS-E 8/16-4 M 24 kW s’utilise partout où les gaz d’échappement sont gênants ou interdits. La chaudière est entièrement en acier inox avec une résistance chauffante intégrée et une chambre de chauffage rapide. La puissance de chauffe est de 24 kW. Il dispose de 2 réservoirs de détergent à rinçage automatique qui permettent de passer aisément d’un produit à l’autre en toute économie, ainsi que d’un système de rangement pour les accessoires. Le système protection de la machine et du serpentin protège l’appareil du calcaire et de la corrosion et prolonge ainsi sa durée de vie. En mode eco!efficiency, l’appareil permet de réduire la consommation d'énergie. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.
Caractéristiques et avantages
Très économe en énergie
- Isolant de la chaudière haute performance: 40% en moins d’énergie consommée
- Mode eco!efficiency unique
Haute température de travail
- Grand réservoir d'eau chaude (max. 85 ° C dans le système de chauffe)
- Jusqu'à 45 °C en fonctionnement continu à pleine charge ou 70 °C grâce au dispositif Servo Control.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Servo Control
- Nettoyage à haute température
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|300 - 760
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Puissance de raccordement (kW)
|29.5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Puissance de chauffe (kW)
|24
|Poids (avec accessoire) (kg)
|122.1
|Poids emballage inclus (kg)
|133.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance d'arrosage: 1050 mm
- Powerbuse
Équipement
- Chauffage électrique sans gaz d'échappement
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Coupure de la pression
- 2 réservoirs à détergent
- Servo Control
Domaines d'utilisation
- Nettoyeur à haute pression d'eau chaude avec chauffe électrique pour gaz d'échappement dans les espaces intérieurs
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.