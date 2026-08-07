eco!Booster TR 045
eco!Booster mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; geeignet für sensible Untergründe. Für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 045).
Im Vergleich zur Kärcher Powerdüse ermöglicht der eco!Booster eine um 50 Prozent höhere Flächenleistung. Er ist hervorragend für die Reinigung empfindlicher Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände geeignet. Außerdem ist durch die vergrößerte Strahlbreite eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Der eco!Booster eignet sich für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher, ist kompatibel mit der EASY!Lock-Schnittstelle und hat die Düsengröße 045. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu leiten. Auf diese Weise wird in kürzerer Zeit ein Top-Reinigungsergebnis erzielt, was für Zielgruppen wie Bauwirtschaft oder Fahrzeugreinigung einen erheblichen Unterschied macht.
Merkmale und Vorteile
50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl
- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
50 % höhere Wassereffizienz¹⁾
- Wassersparend.
50 % höhere Energieeffizienz¹⁾
- Energiesparend.
Sehr vielseitig einsetzbar
- Eignet sich besonders für empfindliche Oberflächen wie Lack oder Holz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Düsengröße ( )
|45
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
¹⁾ Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann.
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Kommunale Anwendungen, wie zum Beispiel zur Reinigung von Fassaden oder Zäunen.
- Fahrzeugreinigung
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
eco!Booster TR 045 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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