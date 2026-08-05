Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S ST Classic
Einfache Montage, Bedienung, Wartung und beste Reinigungsergebnisse: der robuste, stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S St Classic.
Der für harte Einsätze ausgelegte, stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 S St Classic von Kärcher überzeugt mit besten Reinigungsergebnissen, einfachster Bedienung und hervorragender Ausstattung. Ab Werk mit dabei sind: Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse – jeweils inklusive unseres innovativen EASY!Lock-Schnellverschlusses für ein komfortables und schnelles Handling. Das Gerät entwickelt aus 8,8 kW Motorleistung bis zu 250 Bar Arbeitsdruck und bietet eine stündliche Schwemmleistung von 1.000 Litern. Im Inneren sorgen die einfach einzustellende, starke Kurbelwellenpumpe mit einem Zylinderkopf aus hochwertigem Messing sowie der langsam laufende, 4-polige Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung für einen ausdauernden, langlebigen und sehr zuverlässigen Betrieb. Zudem schützt ein einfach zu reinigender Wasserfilter die Pumpe zuverlässig vor Verunreinigungen. Routinemäßig anfallende Service- und Wartungsarbeiten sind beim HD 10/25-4 S St Classic genauso schnell erledigt wie die Montage seines sehr stabilen Stahlrahmens an der Wand oder am Boden.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit KeramikhülsenHohe Leistung bei hoher Effizienz. Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten. Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
Robuste, stationäre KonstruktionEin robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten. Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-AnschlüssenSchneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel. Robustes und langlebiges Zubehör. Einfach zu bedienen
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung, robuste Pumpe mit Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
- Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
- Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
- Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten.
Übersichtliches Maschinenkonzept
- Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
- Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
- Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
Intuitive Bedienung und einfache Wartung
- Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
- Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
- Einfache Bedienung.
Hohe Flexibilität
- Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen.
- Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.
- Minimaler Montageaufwand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|376 - 424
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar)
|60 - 250
|Max. Druck (bar)
|310
|Anschlussleistung (kW)
|8.8
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|045
|Wasserzulauf
|1″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|48.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|54.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Lieferumfang
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Integrierter Wasserfeinfilter
- Wassereingang aus Messing
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive-, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Reinigung von Traktoren, Maschinen und Anbaugeräten in der Landwirtschaft
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Zur Reinigung von Produktions-, Lager- und Logistikhallen sowie Verladeflächen
- Ideal für vielfältige Anwendungen im Transport- und Logistikgewerbe
- Industrie
- Landwirtschaft
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/25-4 S ST Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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