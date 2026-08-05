Nettoyeurs haute pression HD 10/25-4 S ST Classic
Montage, utilisation et maintenance faciles et résultat de nettoyage optimal : le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire robuste HD 10/25-4 S St Classic.
Conçu pour les utilisations en conditions difficiles, le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/25-4 S St Classic de Kärcher s'illustre par un résultat de nettoyage optimal, une utilisation ultra simple et un excellent équipement. Inclus d'usine : pistolet, lance, flexible haute pression de 10 mètres et Powerbuse – tous munis de notre attache rapide EASY!Lock innovante pour un maniement pratique et rapide. L'appareil dispose d'une puissance du moteur de 8,8 kW pour développer jusqu'à 250 bar de pression de service et fournit un débit de rinçage de 1 000 litres par heure. À l'intérieur, la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau, garantissent un fonctionnement prolongé, durable et très fiable. En outre, un filtre à eau facile à nettoyer protège la pompe de façon fiable des contaminations. Les travaux d'entretien et de maintenance de routine nécessaires sur le HD 10/25-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin performante et robuste avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramiquePuissance élevée et efficacité élevée. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Conception robuste stationnaireUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants. Possibilités de rangement intégrées pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air, pompe robuste, dotée de pistons en acier inoxydable et d'une culasse en laiton
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Construit pour durer, extrêmement fiable.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
Concept de machine convivial
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile sont faciles à contrôler à l'aide du verre-regard et de la jauge.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|60 - 250
|Pression max. (bar)
|310
|Puissance de raccordement (kW)
|8.8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|045
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|48.4
|Poids emballage inclus (kg)
|54.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 10/25-4 S ST Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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