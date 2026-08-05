Hochdruckreiniger HD 10/21-4 St
Komfortable Bedienung, hohe Sicherheit und Robustheit: stationärer, leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit 1000 l/h und 210 bar.
Dieser stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger für eine Temperatur von bis zu 60 °C im Wasserzulauf begeistert mit einer Durchflussmenge von 1000 l/h und einem beachtlichen Arbeitsdruck von 210 Bar. Die hohe Leistung ermöglicht den Dauereinsatz unter harten Bedingungen, beispielsweise im Landwirtschafts- oder Industriebereich. Das robuste Gehäuse und der Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl, die stabile Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf sowie der 4-polige, langsam laufende E-Motor mit Wasserkühlung sorgen für Robustheit und lange Standzeiten. Darüber hinaus verfügt die Maschine über einen integrierten Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz und Leermeldeanzeige. Das Reinigungsmittel wird über eine spezielle Ansaugung mit einem Dosierventil zugeführt, auch hier wird der Leerstand über eine Anzeige mitgeteilt. Zur komfortablen Bedienung ist das Gerät mit einem großen Drehschalter ausgestattet, ebenso sind Installations- und Wartungsarbeiten schnell erledigt. Das Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten und ist an jeder Entnahmestelle verfügbar: Manometer und Stundenzähler, Ansaugung für zweites Reinigungsmittel, automatische Druckentlastung und Fernbedienungen.
Merkmale und Vorteile
Langlebig und robustZuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. 4-poliger, langsam laufender Elektromotor garantiert eine längere Standzeit. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit.
Qualitativ hochwertige AusstattungRobuster Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl. Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen.
Einfache BedienungNur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Besonders anwenderfreundlich dank selbsterklärender Symbole. Keine lange Einarbeitung nötig.
Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze
- Für den täglichen Einsatz geeignet.
- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Innovatives, langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
Reinigungsmittelansaugung
- Das Ansaugsystem für das Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige ist Teil der hochwertigen Standardausstattung.
- Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite.
- Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige.
Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit
- Eine automatische Druckentlastung ist optional verfügbar.
- Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige.
- Manometer und Betriebsstundenzähler sind optional erhältlich.
Großer Wasserfilter integriert
- Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe.
- Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen.
- Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten.
Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit
- Schutz der Pumpe vor Trockenlauf.
- Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.
Anzeige: Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervalle
- Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten.
- Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte.
- Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt.
- Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|500 - 1000
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. Druck (bar/MPa)
|250 / 25
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Anschlussleistung (kW)
|7.5
|Absicherung (A)
|16
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|1″
|Anzahl Nutzer
|1
|Mobilität
|Stationär
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|74
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|83.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|800 x 605 x 600
Lieferumfang
- Servo Control
- Powerdüse
- Rahmen und Abdeckung: Stahl, pulverbeschichtet
- Vorbereitet für Servo Control
- Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung
Ausstattung
- Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
- Trockenlaufschutz
- Großer Wasserfeinfilter
- Vorlagebehälter mit Schwimmerventil
- Vorbereitet für Fernbedienung
- RM1 Dosierung
- Ölstandschauglas
- Ölmessstab
- Wassergekühlter Motor
Anwendungsgebiete
- Fahrzeug- und Maschinenreinigung im Automotive, Industrie- und Landwirtschaftsbereich
- Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
- Ideal für Werkstätten aller Art, Autovermietungen und in Autowaschanlagen
- Vielseitiger Einsatz im industriellen Umfeld, z. B. zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
- Ideal für Autohäuser, Fahrzeugvermietungen und Tankstellen
- Öffentlicher Dienst
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 10/21-4 St Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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