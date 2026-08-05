Nettoyeurs haute pression HD 10/21-4 St
Utilisation confortable, sécurité et robustesse élevées : nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide performant avec 1 000 l/h et 210 bar.
Ce nettoyeur haute pression stationnaire à eau froide pour une température d'arrivée d'eau maximale de 60 °C s'illustre par un débit de 1 000 l/h et une pression de service considérable de 210 bar. La puissance élevée permet une utilisation continue en conditions difficiles, par exemple dans le secteur agricole ou industriel. Le boîtier robuste et le cadre en acier revêtu par poudre, la pompe à vilebrequin solide avec culasse en laiton ainsi que le moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau assurent la robustesse et une longue durée de vie. Par ailleurs, la machine dispose d'un réservoir de stockage d'eau intégré avec sécurité manque d'eau et indicateur de réservoir vide. Le détergent est amené par le biais d'une aspiration spéciale avec une vanne de dosage ; là aussi, un indicateur le signale lorsque le réservoir est vide. Pour une utilisation confortable, l'appareil est équipé d'un grand bouton rotatif tandis que les opérations d'installation et de maintenance s'effectuent rapidement. Les accessoires ne sont pas inclus et sont disponibles pour chaque point de prélèvement : manomètre et compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique et télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesFiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue. Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
Équipement haut de gammeCadre robuste et capot en acier revêtu par poudre. Réservoir de stockage avec soupape à flotteur et sécurité manque d'eau. Préparé pour le raccordement de télécommandes.
Utilisation facileUn seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine. L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps. Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Modèle robuste pour les interventions difficiles
- Convient à l’utilisation quotidienne.
- Travail en conditions difficiles.
- Appareil innovant, durable, robuste et par conséquent très rentable.
Aspiration du détergent
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- Dosage du détergent côté aspiration.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
Concept évolutif
- Une décompression automatique est disponible en option.
- En option : deuxième aspiration avec vanne et indicateur de réservoir vide.
- Un manomètre et un compteur d'heures de service sont disponibles en option.
Grand filtre à eau intégré
- Grand filtre à eau pour une protection optimale de la pompe.
- Accès confortable, nettoyage facile
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Protège la pompe contre le fonctionnement à sec
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
Affichage : codes d'erreur, état de fonctionnement, intervalles de maintenance
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- La machine est toujours prête à l'emploi pour une productivité et une flexibilité maximales.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Pression max. (bar/MPa)
|250 / 25
|Température d'admission (°C)
|60
|Puissance de raccordement (kW)
|7.5
|Protection (A)
|16
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Poids (avec accessoire) (kg)
|74
|Poids emballage inclus (kg)
|83.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|800 x 605 x 600
Inclus dans la livraison
- Servo Control
- Powerbuse
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour l'aspiration du détergent
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Préparé pour télécommande
- Dosage du RM1
- Voyant de niveau d'huile
- Jauge d'huile
- Moteur refroidi à l'eau
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Idéale pour les garages de tout type, les agences de location de voitures et les stations de lavage
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 10/21-4 St
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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