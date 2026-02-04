Hochdruckreiniger HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Mit einer enormen Heizleistung von 36 kW ist unser elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS E 8/16-4 M der leistungsstärkste seiner Klasse. Mit EASY!Force-Hochdruckpistole.
Wo Abgase nicht erwünscht oder sogar gesetzlich verboten sind, sind unsere elektrisch beheizten Heißwasser-Hochdruckreiniger die Geräte der Wahl. Der HDS E 8/16-4 M ist mit einer Heizleistung von 36 kW das leistungsstärkste Gerät seiner Klasse und gleichzeitig extrem energieeffizient. Diese Effizienz ermöglichen unter anderem unserere patentierte eco!efficiency-Stufe, die die Arbeitstemperatur von maximal 85 auf 60 °C senkt, sowie eine neue Isolierung des Boilers, die im Stand-by-Betrieb den Stromverbrauch des Geräts um 40 Prozent reduziert. Die hohe Arbeitstemperatur von maximal 85 °C ist speziell bei fett- und ölhaltigen Schmutzstoffen von Vorteil, wobei dank Servo Control bis zu 80 °C im Dauerbetrieb gehalten werden können. Weitere Innovationen von Kärcher wie die EASY!Force-Hochdruckpistole und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse erleichtern Betreibern und Anwendern die Arbeit: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit.
Merkmale und Vorteile
Besonders energieeffizient, für hohe Kosteneinsparung
- Durch hoch isolierenden Dämmstoff bis zu 40 Prozent Energieersparnis im Stand-by-Modus.
- Einzigartiger eco!efficiency-Modus.
Besonders hohe Arbeitstemperatur
- Großer Wasserspeicher (max. 85 °C).
- Bis zu 58 °C im Dauerbetrieb unter Volllast oder 80 °C durch Servo Control.
Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse
- Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Servo Control
- Für eine deutlich erhöhte Wassertemperatur am Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 760
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Anschlussleistung (kW)
|41.5
|Anschlusskabel (m)
|5
|Heizleistung (kW)
|36
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|123.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|134.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 6, 250 bar
- Strahlrohr: 1050 mm
- Powerdüse
Ausstattung
- Abgasfreie Elektroheizung
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- Druckabschaltung
- 2 Reinigungsmitteltanks
- Servo Control
Anwendungsgebiete
- Elektrisch beheizter Heißwasser-Hochdruckreiniger für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen
HDS-E 8/16-4 M 36 kW Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.