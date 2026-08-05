Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus
Hervorragende Leistungsdaten (Wassermenge 760 l/h, 180 bar Arbeitsdruck) und eine federgetriebene automatische Schlauchtrommel zeichnen den Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus aus.
Unser kompakter, mobiler, unbeheizter Hochdruckreiniger HD 8/18-4 MXA Plus mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrommotor überzeugt mit einer großen Ausstattungsvielfalt, servicefreundlichem Geräteaufbau und hoher Flexibilität in der Anwendung. Die federgetriebene automatische Schlauchtrommel vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt die Rüstzeiten und erhöht die Betriebssicherheit. Eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf steigert Reinigungsleistung und Energieeffizienz und garantiert gleichzeitig lange Standzeiten. Den Schutz der hochwertigen Komponenten übernehmen die automatische Druckentlastung und ein großer Wasserfilter. Für ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten sorgen innovative Lösungen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Zubehöre, bis hin zur optionalen Becher-Schaumlanze, finden dank durchdachter Lösungen direkt am Gerät transportsicher Platz.
Merkmale und Vorteile
Federgetriebene automatische SchlauchtrommelMaximaler Komfort beim Umgang mit dem Hochdruckschlauch. Ermöglicht geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf– und Abwickeln. Vermeidet Stolperfallen und erhöht so die Betriebssicherheit.
Zusätzlicher StandfußVergrößert die Standfläche des Geräts. Erhöht die Kippsicherheit im stehenden Betrieb.
Qualitativ hochwertige AusstattungAutomatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer. Leistungsstarker, 4-poliger, langsam laufender Elektromotor. Hochwertiger Zylinderkopf aus Messing.
Durchdachte Zubehöraufbewahrung
- Halterung zur Fixierung der Becher-Schaumlanze.
- EASY!Lock TR20 erlaubt Aufbewahrung der Powerdüse oder eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
- Praktisches Düsenfach zur Unterbringung der Rotordüse.
Hohe Mobilität
- Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel steigert die Kompaktheit des Geräts und reduziert den Platzbedarf.
- Mühelos in Servicefahrzeugen zu verstauen.
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten reduzieren die Rüstzeiten.
Flexibler Betrieb
- Für stehenden und liegenden Betrieb ausgelegt.
- Maximale Stabilität im liegenden Betrieb, da die Räder den Boden nicht berühren.
Vorbildliche Servicefreundlichkeit
- Einfacher Zugang zum Zylinderkopf über geöffnete Geräteunterseite.
- Schneller Zugang zum Elektrokasten durch einfaches Entfernen der Gerätehaube.
- Großer, bequem erreichbarer Wasserfeinfilter zum Schutz der Pumpe vor Schmutzpartikeln im Wasser.
Kraft- und zeitsparende Lösungen
- Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
- EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
Gesteigerte Energieeffizienz
- Neu entwickelte 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten.
- 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|3
|Spannung (V)
|400
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|380 - 760
|Zulauftemperatur (°C)
|60
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. Druck (bar/MPa)
|270 / 27
|Anschlussleistung (kW)
|4.6
|Anschlusskabel (m)
|5
|Wasserzulauf
|3/4″
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|45.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|49.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force
- Strahlrohr: 840 mm
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Servo Control
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 15 m
- Typ HD-Schlauch: Flex
- Integrierte HD-Schlauchtrommel
- ANTI!Twist
- Druckabschaltung
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
Zubehör
Reinigungsmittel
HD 8/18-4 MXA Plus Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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