Hochdruckreiniger HDS 8/20 G
Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 G mit Benzinmotor, robuster Kurbelwellenpumpe und effizienter Brennertechnologie für harte Reinigungseinsätze – unabhängig von der Stromversorgung.
Mit einer Wassermenge von 800 Litern pro Stunde und 200 Bar Arbeitsdruck überzeugt unser Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/20 G auch bei anspruchsvollsten Reinigungseinsätzen im Baugewerbe, in Kommunen oder bei Gebäudedienstleistern. Angetrieben von einem leistungsstarken Benzinmotor, der eine externe Stromversorgung überflüssig macht, beseitigt das Gerät auch hartnäckige Verschmutzungen, wie beispielsweise durch Grafitti oder Schmierstoffe. Dafür sorgen die hocheffiziente und langlebige Brennertechnologie genauso wie eine robuste Kurbelwellenpumpe. Ein integrierter 30-Liter-Brennstofftank erlaubt dabei lange Laufzeiten. Zum Schutz aller wichtigen Komponenten ist der HDS 8/20 G mit vielfältiger Sicherheitstechnik, wie je einem Thermo- und Sicherheitsventil, einem großen Wasserfilter, Abgastemperaturüberwachung oder Softdämpfungssystem (SDS), ausgestattet. Hohe Ergonomie, Mobilität, Robustheit und Bedienerfreundlichkeit werden unter anderem durch pannensichere Reifen, eine Lenkrolle mit Feststellbremse, Schubgriffe, einen Ein-Knopf-Wahlschalter und einen stabilen Stahlrohrrahmen gewährleistet. Zubehöre wie Hochdruckschlauch und -lanze sind einfach direkt am Gerät unterzubringen.
Merkmale und Vorteile
Leistungsstarker BenzinmotorErmöglicht Unabhängigkeit von externen Stromquellen. Entspricht den Vorgaben der Abgasnorm EU STAGE V. Komfortabler manueller Seilzugstart.
Hohe MobilitätGroße, pannensichere Reifen und Lenkrolle mit Feststellbremse. Schubgriffe für einfachen Transport und Manövrierbarkeit. Kranverladung möglich dank des stabilen Stahlrohrrahmens.
Robuste Ausführung für härteste EinsätzeStabiler Stahlrohrrahmen schützt das Gerät vor äußeren Einwirkungen. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter. Zur Kranverladung in Verleihgeschäft und Baugewerbe geeignet.
Zubehörkonzept
- Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle Zubehörteile direkt am Gerät.
- Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole.
- Ergonomischer Griff sowie Schlauchaufbewahrung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|800
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Zulauftemperatur (°C)
|30
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|5.9
|Brennstofftank (l)
|30
|Brennstoffe
|Diesel / Heizöl
|Antriebsart
|Benzin
|Anzahl gleichzeitiger Anwender
|1
|Mobilität
|Fahrbar
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|175
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|180
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Lieferumfang
- Handspritzpistole: EASY!Force Advanced
- Powerdüse
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Typ HD-Schlauch: Longlife
- Spezifikation HD-Schlauch: DN 8, 315 bar
- Cage-Schutzrahmen
- stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung
Anwendungsgebiete
- Ideal im Bau- oder Transportgewerbe zur Reinigung von Maschinen oder Fahrzeugen
- Für Reinigungsprofis und Kommunen zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen
