Nettoyeurs haute pression HDS 8/20 G
Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G avec moteur à essence, pompe à vilebrequin robuste et technique de brûleur efficace pour des nettoyages difficiles – sans dépendre de l'alimentation électrique.
Avec une quantité d'eau de 800 litres par heure et une pression de service de 200 bar, notre nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/20 G s'illustre même lors des nettoyages les plus exigeants dans le secteur du bâtiment, dans les municipalités ou chez les techniciens de surface. Entraîné par un puissant moteur à essence, qui rend inutile toute alimentation électrique externe, l'appareil élimine également les saletés tenaces comme les graffitis ou les lubrifiants. Une technologie de brûleur très efficace et durable ainsi qu'une pompe à vilebrequin robuste y veillent. Un réservoir à carburant intégré de 30 litres permet de longues durées de fonctionnement. Pour protéger tous les composants importants, le HDS 8/20 G est équipé de nombreux composants de sécurité tels qu'une valve thermique et une soupape de sécurité, un grand filtre à eau, une surveillance de la température des gaz d'échappement ou un système antibélier (SDS). Son ergonomie, sa mobilité, sa robustesse et sa convivialité élevées sont entre autres assurées par des pneus anti-crevaison, une roulette pivotante avec frein de stationnement, des poignées, un sélecteur à un bouton et un châssis tubulaire en acier robuste. Les accessoires tels qu'un flexible haute pression et un générateur haute pression se rangement facilement à même l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Puissant moteur à essencePermet d'être autonome des sources de courant externes. Conforme aux exigences de la norme d'émission EU STAGE V. Démarreur à câble manuel confortable.
Haute mobilitéGrandes roues anticrevaison et roulette pivotante avec frein de stationnement. Guidons pour un transport et une manœuvrabilité faciles. Chargement par grue possible grâce au cadre tubulaire solide en acier.
Conception robuste pour les interventions les plus exigeantesCadre tubulaire solide en acier protégeant l'appareil des influences extérieures. Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau. Adapté au chargement par grue pour le secteur de la location et le bâtiment.
Concept d'accessoires
- Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil.
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Poignée ergonomique et support pour tuyau flexible
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|800
|Pression de service (bar/MPa)
|200 / 20
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'admission (°C)
|30
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5.9
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Combustibles
|Diesel / Fioul
|Type d'entraînement
|Essence
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|amovible
|Poids (avec accessoire) (kg)
|175
|Poids emballage inclus (kg)
|180
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1130 x 910 x 895
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Powerbuse
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longlife
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Châssis de protection Cage
- Robuste cadre tubulaire en acier pour chargement par grue
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal dans l'industrie du bâtiment ou du transport pour le nettoyage des machines ou des véhicules
- Pour les professionnels du nettoyage et les municipalités pour enlever les salissures tenaces
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 8/20 G
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.