Nettoyeurs haute pression HDS 8/18 -4 St EU-I
Utilisations continues en conditions difficiles, longévité élevée : le nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 8/18-4 St muni d'un brûleur à fuel accomplit de manière fiable les tâches de nettoyage exigeantes.
Le HDS 8/18-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude à équipement haut de gamme, muni d'un brûleur à fuel et conçu pour une utilisation continue en conditions difficiles. Le moteur électrique lent à 4 pôles mobilise une puissance importante. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton mobilise une pression élevée et fournit de grandes quantités d'eau chaude. Un grand filtre à eau protège la pompe des particules de saleté. Le réservoir de stockage d'eau intégré est équipé d'une protection contre l'entartrage. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation élevée est garantie par la surveillance électronique du brûleur à fuel et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les tâches d'entretien et de maintenance s'avèrent tout aussi conviviales. Une multitude d'accessoires disponibles permet l'ajustement du HDS 8/18-4 St à diverses tâches de nettoyage. L'appareil peut être complété par un manomètre et un compteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton
- Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
- Particulièrement robuste et très durable.
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Équipement haut de gamme
- Le réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le boîtier et le cadre sont en acier revêtu par poudre et donc de conception robuste.
- Une aspiration du détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide est incluse dans la fourniture standard, une deuxième est disponible en option.
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue.
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
- Seulement très faibles vibrations du moteur.
Brûleur Kärcher fiable à efficacité maximale
- Brûleur à fuel hautes performances avec serpentin vertical et veilleuse sans déflagration.
- La conception verticale évite la condensation et la corrosion.
- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure automatique en cas de fuite ou de défaillance des phases.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
- La surveillance de la température des flammes et des gaz d'échappement, la protection contre le manque d'eau/les surpressions, la protection contre l'entartrage et la surveillance du bon fonctionnement garantissent une utilisation sécurisée et durable.
Facile à utiliser
- Un seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Pour un dosage précis et continu du détergent
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- L'affichage de codes d'erreur, de l'état de fonctionnement et de l'intervalle maintenance de la pompe ainsi que la surveillance du bon fonctionnement du brûleur et de la machine entière facilitent l'entretien.
Large filtre fin à eau transparent
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Durée de vie élevée des composants et de la machine.
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 800
|Pression de service (bar)
|180
|Pression max. (bar)
|215
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'admission (°C)
|max. 30
|Puissance de raccordement (kW)
|5.5
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|5.1
|Énergie thermique (kW)
|61
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection (A)
|16
|Poids (avec accessoire) (kg)
|160
|Poids emballage inclus (kg)
|170
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour télécommande
- Powerbuse
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage du RM1
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire et chimique
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Idéale pour le nettoyage en milieu industriel, par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 8/18 -4 St EU-I
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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