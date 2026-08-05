Nettoyeurs haute pression HD 8/18-4 M Plus
Nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Plus compact, mobile, non chauffé avec moteur électrique lent à 4 pôles et décompression automatique. Une efficacité de nettoyage et une efficacité énergétique élevées.
Conçu pour une utilisation à la verticale et à l'horizontale, le nettoyeur haute pression HD 8/18-4 M Plus compact, mobile et puissant offre une polyvalence maximale. Le confort du travail est assuré par des fonctionnalités pratiques, comme le système Servo Control qui permet de régler le débit d'eau et la pression de service directement sur la poignée-pistolet, mais aussi par la maniabilité optimale et le faible encombrement de l'appareil. Entraînée par un moteur électrique lent à 4 pôles avec commande par manocontacteur, la nouvelle technologie de pompe permet une augmentation de 20 % de l'efficacité de nettoyage et de l'efficacité énergétique. La décompression automatique protège les composants haute pression de toute charge en position veille. Un travail sans fatigue et un gain de temps au montage et démontage des équipements sont garantis par la poignée-pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour supprimer complètement l'effort de retenue requis par l'utilisateur, et par les attaches rapides EASY!Lock qui permettent de changer d'accessoire 5 fois plus vite qu'avec des raccords filetés traditionnels, sans pour autant perdre en robustesse et en longévité. Plusieurs options sont disponibles pour le rangement en toute sécurité des accessoires directement sur l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Équipement haut de gammeLa décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. Puissant moteur électrique lent à 4 pôles. Culasse en laiton de qualité supérieure.
Haute mobilitéPoignée rabattable par simple pression sur un bouton pour un appareil encore plus compact et un encombrement réduit. Rangement facile dans les véhicules utilitaires. Temps de préparation minimes grâce aux possibilités de rangement intégrées.
Facilité d'entretien exemplaireAccès facile à la culasse grâce à la face inférieure ouverte de l'appareil. Accès rapide au coffret électrique en retirant simplement le capot de l'appareil. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Des solutions pour un gain de temps à moindre effort
- Pistolet haute pression EASY!Force pour une utilisation sans fatigue.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Efficacité énergétique accrue
- Nouvelle pompe axiale à 3 pistons avec des pertes de charge et de pression sensiblement réduites.
- Augmentation de 20 % de la puissance de nettoyage et de l'efficacité énergétique.
Utilisation flexible
- Fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale.
- Stabilité maximale à l'horizontale, les roues ne touchant pas le sol.
Système de rangement des accessoires élaboré
- Support de fixation du générateur de mousse avec réservoir intégré.
- L'embout EASY!Lock TR20 permet un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces à même l'appareil.
- Compartiment pratique pour ranger la buse rotative.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|380 - 760
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pression max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Puissance de raccordement (kW)
|4.6
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|41
|Poids emballage inclus (kg)
|44.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 455 x 700
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
- Rotabuse
- Servo Control
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Qualité premium
- Coupure de la pression
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 8/18-4 M Plus
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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