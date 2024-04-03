eco!Booster
Peut-être notre effet WOW le plus spectaculaire de tous les temps : l'eco!Booster ultra efficace de Kärcher. Avec 50 % de puissance de nettoyage en plus, il rend leur effet WOW aux surfaces délicates encore plus rapidement et avec encore moins d'effort qu'une buse à jet plat standard Kärcher. Particulièrement remarquable : l'efficacité hydraulique et énergétique est, elle aussi, supérieure de 50 %. Voilà qui permet d'économiser de précieuses ressources. Pour les salissures très tenaces, l'embout peut être retiré afin de cibler des endroits spécifiques.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Obtenir plus rapidement un résultat à l'effet WOW
L'eco!Booster pose de nouveaux jalons en matière de nettoyage de surfaces délicates. Le décapage de la saleté se fait sur une largeur nettement plus importante qu'avec le jet plat classique tout en étant très uniforme. Ainsi, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace.
Plus de puissance de nettoyage, moins d'énergie
Avec l'eco!Booster, vous pouvez nettoyer la même surface avec le même nettoyeur haute pression en nettement moins de temps, ce qui permet des économies d'électricité.
Puissant contre la saleté, respectueux des ressources
Le nettoyage efficace et rapide avec l'eco!Booster permet d'économiser de l'eau.
Une puissance de nettoyage plus élevée tout en restant silencieux
La conception spéciale de l'eco!Booster permet de réduire le bruit jusqu'à 25 %*** lorsqu'il est utilisé avec nos nettoyeurs haute pression Home & Garden et jusqu'à 15 % lorsqu'il est utilisé avec nos appareils de la gamme Professional.
* Par rapport à la puissance de nettoyage de la buse à jet plat standard Kärcher. Confirmé par un institut de contrôle indépendant.
** Basé sur 50 % de superficie en plus pouvant être nettoyée avec la même quantité d'électricité et d'eau par rapport à la buse à jet plat standard Kärcher. Confirmé par un institut de contrôle indépendant.
*** En comparaison avec l'utilisation du jet plat standard Kärcher. La valeur exacte peut varier en fonction de l'appareil utilisé.
Voici les accessoires dont vous avez besoin.
Économise de l'eau, de l'énergie et du temps.
Cet accessoire unique en son genre permet d'éliminer les salissures des surfaces non seulement plus rapidement, mais aussi en préservant les ressources. En augmentant la puissance de nettoyage de 50% par rapport à une buse à jet plat standard, il permet à l'utilisateur de procéder très minutieusement et rapidement. Cela permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi de l'eau et de l'énergie.
L'eco!Booster est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 4, K 5 et K 7. Ici, vous trouverez rapidement le bon modèle pour votre nettoyeur haute pression.
eco!Booster 120 pour les modèles K 2 et K 3
L'eco!Booster 120 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 2 et K 3. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 2 ou K 3.
eco!Booster 145 pour les modèles K 4 et K 5
L'eco!Booster 145 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 4 et K 5. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 4 ou K 5.
eco!Booster 180 pour les modèles K 7
L'eco!Booster 180 est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Voici votre accès direct au bon modèle pour votre nettoyeur haute pression K 7.
Un outil qui devient rapidement indispensable.
Sa capacité à nettoyer même les surfaces délicates avec puissance et efficacité fait de l'eco!Booster un véritable maître de la polyvalence.
NETTOYAGE DES FAÇADES
Dans les renfoncements des finitions de façade rugueuses, les salissures se montrent particulièrement tenaces. Ici, la puissance de nettoyage et l'efficacité élevées de l'eco!Booster permettent une élimination rapide et sans effort des poussières fines ou des particules de suie, mais aussi des salissures organiques comme les dépôts verts ou la mousse et le lichen.
SURFACES EN BOIS
L'eco!Booster est la nouvelle référence en matière de nettoyage efficace des surfaces en bois. Du mobilier ou des clôtures en bois dans le jardin d'un particulier jusqu'au nettoyage professionnel complet d'une façade, d'un coffrage ou d'un ponton en bois : avec 50 % de rendement surfacique en plus par rapport à une buse à jet plat standard Kärcher, le puissant eco!Booster permet partout des économies de temps, de ressources et d'argent.
NETTOYAGE MANUEL DE VÉHICULES
Le nettoyage des véhicules n'a pas pour seul objectif d'améliorer leur aspect optique. L'élimination régulière des salissures telles que le pollen, les résidus d'insectes, le sel de déneigement, etc. est la base d'un entretien qui préserve la valeur du véhicule. L'eco!Booster y parvient tout en ménageant particulièrement les ressources malgré son efficacité supérieure.
eco!Booster PRODUITS
Une méthode de test en plusieurs étapes.
Augmentation des performances de nettoyage de 50 % en laboratoire, confirmée par un institut indépendant*
L‘augmentation de la puissance de nettoyage de 50 % avec l‘eco!Booster Kärcher** a été attestée par l‘organisme indépendant SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH lors d‘un test comparatif en laboratoire. L‘eco!Booster Kärcher a été comparé au pendant correspondant du jet plat standard Kärcher***, pour chacune des classes de K 4 à K 7. Outre la largeur de nettoyage, le test comparatif en laboratoire atteste également de l‘augmentation consécutive de 50 % de l‘efficacité hydraulique et énergétique.
Pour le test en laboratoire, une méthode de test en plusieurs étapes a été appliquée. En plus du test sur des plaques colorées qu‘il fallait nettoyer, le nettoyage a également été réalisé sur de véritables lames en bois altérées par le temps. La distance de nettoyage optimale qui en résulte a été transposée à une largeur de nettoyage mesurable à l‘aide d‘un capteur de force de jet. Cela a permis d‘attester de la puissance de nettoyage supplémentaire de l‘eco!Booster.
* Avec l‘eco!Booster Kärcher par rapport à la buse à jet plat standard Kärcher.
** Inclut l‘eco!Booster Kärcher 120 / 130 / 145 / 180.
*** Jet plat standard différent selon les accessoires fournis avec l‘appareil (Vario Power Jet ou Multi Jet).
Une efficacité supérieure
L'eco!Booster représente une véritable avancée dans le domaine du nettoyage à haute pression. Non seulement il offre plus de puissance, mais il est également plus efficace en termes de consommation d'eau, d'énergie et de temps. Mais, 50 % d'efficacité énergétique et d'eau en plus pour 50 % de performance de nettoyage en plus, cela représente quoi, exactement ?Nous avons fait le calcul pour vous. Découvrez, exemples à l'appui, l'impact de l'eco!Booster sur votre quotidien.
Pour mieux comprendre les avantages du eco!Booster, nous sommes partis sur l'hypothèse d'une surface totale de 380 m² à nettoyer. Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Voici quelques exemples°*:
Eau : l'eco!Booster vous permet d'économiser de précieuses quantités d'eau à chaque utilisation.Dans notre exemple, l'eau économisée permettrait de remplir 24 baignoires et de prendre environ 50 douches.
Énergie : l'eco!Booster permet non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de l'énergie. L'énergie économisée grâce à l'eco!Booster correspond à 57 cycles de lavage.
Temps : le temps est un bien précieux. Grâce à l'eco!Booster, vos travaux de nettoyage prennent jusqu'à deux fois moins de temps. Ce temps épargné est autant de temps à consacrer à faire ce que bon vous semble. Par exemple, au lieu de nettoyer, vous pourriez regarder environ 12 épisodes de votre série préférée.
* Hypothèse de remplissage de baignoire : 150 l, douche de 6 min. : 72 l. Hypothèse de consommation par cycle de lavage : 0,34 kWh. Hypothèse cycle long : 45 min. Basé sur la consommation d'énergie et d'eau moyenne, ainsi que sur le temps économisé par les nettoyeurs haute pression de la gamme Kärcher K 4 - K 7 dotés d'une buse à jet plat standard Kärcher et en comparant avec l'eco!Booster.
Surfaces hypothétiques ayant servi de base aux calculs en m² : terrasse : 50 m², mur en pierre : 60 m², allée de jardin : 35 m², entrée : 30 m², clôture : 75 m², façade : 100 m², voiture/camping-car : 30 m²
Nos nettoyeurs haute pression
PROFESSIONNELS DU NETTOYAGE ET DE L'ENTRETIEN
Super compact, avec un confort extra ou particulièrement performant: avec notre diversité de nettoyeurs haut pression, vous avez le choix - et toujours un allié de poids dans la lutte pour plus de WOW.
Découvre ici notre gamme de produits et trouve le produit qui te convient.
CONSEILS POUR LE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR
Comment obtenir les meilleurs résultats avec notre nettoyeur haute pression? Nous avons rassemblé pour toi les informations les plus importantes concernant le nettoyage et l'entretien de l'extérieur dans notre espace savoir-faire.En savoir plus