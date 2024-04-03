Une efficacité supérieure

L'eco!Booster représente une véritable avancée dans le domaine du nettoyage à haute pression. Non seulement il offre plus de puissance, mais il est également plus efficace en termes de consommation d'eau, d'énergie et de temps. Mais, 50 % d'efficacité énergétique et d'eau en plus pour 50 % de performance de nettoyage en plus, cela représente quoi, exactement ?Nous avons fait le calcul pour vous. Découvrez, exemples à l'appui, l'impact de l'eco!Booster sur votre quotidien.

Pour mieux comprendre les avantages du eco!Booster, nous sommes partis sur l'hypothèse d'une surface totale de 380 m² à nettoyer. Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ? Voici quelques exemples°*:

Eau : l'eco!Booster vous permet d'économiser de précieuses quantités d'eau à chaque utilisation.Dans notre exemple, l'eau économisée permettrait de remplir 24 baignoires et de prendre environ 50 douches.



Énergie : l'eco!Booster permet non seulement d'économiser de l'eau, mais aussi de l'énergie. L'énergie économisée grâce à l'eco!Booster correspond à 57 cycles de lavage.



Temps : le temps est un bien précieux. Grâce à l'eco!Booster, vos travaux de nettoyage prennent jusqu'à deux fois moins de temps. Ce temps épargné est autant de temps à consacrer à faire ce que bon vous semble. Par exemple, au lieu de nettoyer, vous pourriez regarder environ 12 épisodes de votre série préférée.

* Hypothèse de remplissage de baignoire : 150 l, douche de 6 min. : 72 l. Hypothèse de consommation par cycle de lavage : 0,34 kWh. Hypothèse cycle long : 45 min. Basé sur la consommation d'énergie et d'eau moyenne, ainsi que sur le temps économisé par les nettoyeurs haute pression de la gamme Kärcher K 4 - K 7 dotés d'une buse à jet plat standard Kärcher et en comparant avec l'eco!Booster.