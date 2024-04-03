eco!Booster
Vielleicht unser grösstes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als eine herkömmliche Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders grossartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Schneller zu einem WOW-Ergebnis
Der eco!Booster setzt bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen neue Massstäbe. Der Schmutzabtrag ist deutlich breiter als mit dem bisherigen Flachstrahl und sehr gleichmässig. Dadurch wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt.
Mehr Reinigungsleistung, weniger Energie
Mit dem eco!Booster reinigst du dieselbe Fläche mit demselben Hochdruckreiniger in deutlich kürzerer Zeit und sparst dadurch Energie.
Stark gegen Schmutz, sparsam mit Ressourcen
Die gründliche und schnelle Reinigung mit dem eco!Booster spart Wasser ein.
Mehr Reinigungsleistung und trotzdem leiser
Die besondere Konstruktion des eco!Boosters führt bis zu 25% wahrgenommener Reduktion der Lautstärke*** bei der Anwendung mit unseren Home & Garden-Hochdruckreinigern und um 15 % bei der Anwendung mit unseren Professional-Geräten.
* Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Von unabhängigem Prüfinstitut bestätigt.
** Basierend auf 50% mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zur Kärcher Standard-Flachstrahldüse gereinigt werden kann. Bestätigt vom unabhängigen Prüfinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH.
*** Im Vergleich zur Anwendung des Kärcher Standard-Flachstrahls. Der genaue Wert kann je nach verwendetem Gerät variieren.
Finde das passende Zubehör.
Spare Wasser, Energie und Zeit.
Mit dem einzigartigen Zubehör können Flächen nicht nur schneller, sondern auch ressourcenschonender von Verschmutzungen befreit werden. Durch die Steigerung der Reinigungsleistung um 50% im Vergleich zu einer Standard-Flachstrahldüse ermöglicht sie dem Anwender ein sehr gründliches und schnelles Vorgehen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie.
Der eco!Booster eignet sich für alle Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7. Hier findest du schnell das passende Zubehör für deinen Hochdruckreiniger.
eco!Booster 120 für K 2 und K 3-Modelle
Der eco!Booster 120 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3. Komme hier direkt zum richtigen Modell für deinen K 2 oder K 3-Hochdruckreiniger.
eco!Booster 145 für K 4 und 5-Modelle
Der eco!Booster 145 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Kommen Sie hier direkt zum richtigen Modell für Ihren K 4 oder K 5-Hochdruckreiniger.
eco!Booster 180 für K 7-Modelle
Der eco!Booster 180 eignet sich für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Kommen Sie hier direkt zum richtigen Modell für Ihren K 7-Hochdruckreiniger.
Schnell. Einfach. Unentbehrlich.
Die Fähigkeit, auch empfindliche Oberflächen kraftvoll und effizient zu reinigen, macht den eco!Booster zum echten Vielseitigkeitsmeister.
FASSADENREINIGUNG
In den Vertiefungen rauer Fassadenoberflächen halten sich Verschmutzungen besonders hartnäckig. Hier sorgt die hohe Reinigungsleistung und Effizienz des eco!Booster dafür, dass Feinstaub oder Russpartikel, aber auch Bewuchs wie Grünbelag oder Moose und Flechten schnell und mühelos entfernt werden können.
HOLZOBERFLÄCHEN
Der eco!Booster ist die neue Referenz für die effiziente Reinigung von Holzoberflächen. Von Holzmöbeln oder -zäunen im privaten Garten bis zur professionellen Reinigung ganzer Holzfassaden, -verschalungen oder -stege: Mit 50 Prozent mehr Flächenleistung als eine herkömmliche Kärcher Standard-Flachstrahldüse spart der leistungsstarke eco!Booster überall Zeit, Ressourcen und bares Geld.
FAHRZEUGREINIGUNG
Bei der Reinigung von Fahrzeugen geht es nicht allein um die Verbesserung der Optik. Die regelmässige Entfernung von Verschmutzungen wie Blütenstaub, Insektenrückständen, Streusalz etc. ist die Basis für eine Pflege, die den Fahrzeugwert erhält. Mit dem eco!Booster geht das trotz der höheren Effizienz besonders ressourcenschonend.
eco!Booster PRODUKTE
Mehrstufiges Testverfahren.
Steigerung der Reinigungsleistung um 50% im Laborvergleich von unabhängigem Institut bestätigt*
Die Steigerung der Reinigungsleistung um 50% mit dem Kärcher eco!Booster** konnte im Laborvergleich von dem unabhängigen Institut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH nachgewiesen werden. Verglichen wurden der Kärcher eco!Booster mit dem passenden Pendant des Kärcher Standard-Flachstrahls***, jeweils in allen Klassen K 2 bis K 7. Neben der grösseren Reinigungsbreite weist der Laborvergleich ebenfalls die daraus folgende Steigerung der Wasser- und Energieeffizienz um 50% nach.
Für den Labortest wurde ein mehrstufiges Testverfahren angewendet. Neben dem Test auf eingefärbten Platten, die es zu reinigen galt, wurde auch die Reinigung auf realen verwitterten Holzdielen durchgeführt. Der sich daraus ergebende optimale Reinigungsabstand wurde mit Hilfe eines Strahlkraftsensors in eine messbare Reinigungsbreite überführt. Dadurch liess sich die zusätzliche Reinigungsleistung des eco!Boosters nachweisen.
* Mit dem Kärcher eco!Booster im Vergleich zur Kärcher Standard-Flachstrahldüse.
** Umfasst den Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180.
*** Standard-Flachstrahl unterschiedlich je nach Gerätebeipack-Umfang (Vario Power Jet oder Multi Jet).
Überragend effizient
Der eco!Booster ist ein echter Fortschritt in der Hochdruckreinigung. Er bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Effizienz in Sachen Wasser-, Energie- und Zeitverbrauch. Aber was bedeuten 50% mehr Energie- und Wassereffizienz bei 50 % höherer Reinigungsleistung wirklich? Wir haben nachgerechnet und zeigen anhand von Beispielen, wie sich der eco!Booster in Ihrem Alltag bemerkbar macht.
Um die Vorteile des eco!Boosters zu verdeutlichen, haben wir uns eine zu reinigende Fläche von insgesamt 380 m² angesehen. Was das konkret bedeutet? Hier sind einige Beispiele*:
Wasser: Mit dem eco!Booster sparst du bei jeder Anwendung wertvolles Wasser. In unserem Beispiel reicht das aus, um mit der eingesparten Menge 24 Badewannen zu füllen um etwa 50 mal zu duschen.
Energie: Der eco!Booster ist nicht nur wassersparend, sondern auch energieeffizient. Die Energie, die dank des eco!Boosters eingespart wird reicht für 57 Waschmaschinengänge.
Zeit: Zeit ist ein kostbares Gut. Mit dem eco!Booster werden Reinigungsarbeiten bis zu 50 % schneller erledigt. Die eingesparte Zeit kann für die schönen Dinge im Leben genutzt werden und reicht aus, um etwa 12 Folgen der Lieblingsserie zu schauen.
* Annahme Füllmenge Badewanne: 150 l, Duschgang 6 Min.: 72 l. Annahme Verbrauch pro Waschgang: 0,34 kWh. Annahme Länge Serie: 45 Min. Basierend auf dem durchschnittlichen Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis von Hochdruckreinigern der Kärcher K 4 - K 7 Reihe unter Einsatz einer Kärcher Standard-Flachstrahldüse im Vergleich zum eco!Booster.
Angenommene Flächengrössen als Grundlage für die Berechnungen in qm: Terrasse: 50 qm, Steinmauer: 60 qm, Gartenweg: 35 qm, Einfahrt: 30 qm, Zaun: 75 qm, Fassade: 100 qm, Auto/Wohnmobil: 30 qm
