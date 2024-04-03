Überragend effizient

Der eco!Booster ist ein echter Fortschritt in der Hochdruckreinigung. Er bietet nicht nur mehr Leistung, sondern auch mehr Effizienz in Sachen Wasser-, Energie- und Zeitverbrauch. Aber was bedeuten 50% mehr Energie- und Wassereffizienz bei 50 % höherer Reinigungsleistung wirklich? Wir haben nachgerechnet und zeigen anhand von Beispielen, wie sich der eco!Booster in Ihrem Alltag bemerkbar macht.

Um die Vorteile des eco!Boosters zu verdeutlichen, haben wir uns eine zu reinigende Fläche von insgesamt 380 m² angesehen. Was das konkret bedeutet? Hier sind einige Beispiele*:

Wasser: Mit dem eco!Booster sparst du bei jeder Anwendung wertvolles Wasser. In unserem Beispiel reicht das aus, um mit der eingesparten Menge 24 Badewannen zu füllen um etwa 50 mal zu duschen.



Energie: Der eco!Booster ist nicht nur wassersparend, sondern auch energieeffizient. Die Energie, die dank des eco!Boosters eingespart wird reicht für 57 Waschmaschinengänge.



Zeit: Zeit ist ein kostbares Gut. Mit dem eco!Booster werden Reinigungsarbeiten bis zu 50 % schneller erledigt. Die eingesparte Zeit kann für die schönen Dinge im Leben genutzt werden und reicht aus, um etwa 12 Folgen der Lieblingsserie zu schauen.

* Annahme Füllmenge Badewanne: 150 l, Duschgang 6 Min.: 72 l. Annahme Verbrauch pro Waschgang: 0,34 kWh. Annahme Länge Serie: 45 Min. Basierend auf dem durchschnittlichen Energie- und Wasserverbrauch sowie Zeitersparnis von Hochdruckreinigern der Kärcher K 4 - K 7 Reihe unter Einsatz einer Kärcher Standard-Flachstrahldüse im Vergleich zum eco!Booster.