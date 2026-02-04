Injecteur / extracteur SE 6 Signature Line
L'injecteur-extracteur SE 6 Signature Line nettoie les surfaces textiles particulièrement en profondeur et garantit une hygiène jusqu'au cœur des fibres. Idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants portent la signature du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher. En plus de cette inscription qui ajoute une touche spéciale au design, l'injecteur-extracteur SE 6 Signature Line s'illustre par une puissance de nettoyage convaincante et une gamme d'accessoires particulièrement étendue. Ainsi, l'appareil au design traîneau attractif garantit une propreté hygiénique sur une multitude de surfaces textiles. En effet, la technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée offre un résultat de nettoyage optimal : de l'eau courante propre et le nettoyant pour moquettes RM 519 de Kärcher sont injectés profondément dans les surfaces textiles grâce à la pression puis aspirés en même temps que la saleté détachée – l'idéal pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Le SE 6 Signature Line est un produit multifonction 3 en 1 qui peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière grâce à ses accessoires. Autres équipements : système à deux réservoirs avec réservoirs d'eau propre et d'eau sale amovibles, poignée de transport ergonomique pour un transport facile et support pratique pour les accessoires sur l'appareil. Après l'utilisation, l'appareil se nettoie facilement pour une longue durée de vie du produit.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie. Poignée d'appoint ergonomique exclusive à fixer sur les tubes pour un meilleur guidage lors de l'injection-extraction sur les moquettes.
Technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide avec la méthode de nettoyage efficace par injection-extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Système à deux réservoirs pratiqueDeux réservoirs séparés pour l'eau propre et l'eau sale avec poignée de transport. Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Flexible 2 en 1 ultra souple
- Flexible d'injection intégré pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration ultra souple pour un nettoyage en tout confort.
- Poignée avec fonction de blocage pour une injection prolongée lors du nettoyage des surfaces textiles étendues.
Produit multifonction 3 en 1
- Utilisable de manière polyvalente pour l'injection-extraction sur les surfaces textiles ainsi que pour l'aspiration des moquettes et des sols durs humides et secs à l'aide des accessoires adéquats.
Poignée d'appoint ergonomique
- Poignée exclusive pour une injection-extraction confortable et facile sur les surfaces textiles étendues.
- Réglable en hauteur : la position de la poignée peut être ajustée individuellement à la taille de l'utilisateur.
- Utilisation confortable à deux mains.
Accessoires ergonomiques pour l'injection-extraction, l'aspiration de surfaces humides et sèches
- Fixation et détachement faciles des accessoires en un clic.
- Utilisation confortable du suceur de lavage pour sol ergonomique sur les moquettes étendues avec la poignée d'appoint ainsi que du suceur de lavage pour meubles et du suceur de lavage pour fentes sur les surfaces capitonnées.
- Utilisable de manière polyvalente grâce à son vaste éventail d'accessoires pour l'aspiration de surfaces humides et sèches, comme le suceur pour sol commutable pour l'aspiration de poussières, et compatible avec un grand choix d'accessoires pour aspirateurs eau et poussières.
Possibilités de rangement pratiques pour les accessoires
- Les accessoires et le flexible d'injection/d'extraction se placent proprement sur l'appareil. Ainsi, tout est bien rangé et toujours à portée de main sur le lieu d'utilisation.
Nettoyage confortable avec le filtre plissé plat
- Aspiration en continu des surfaces humides et sèches, sans avoir à interrompre le travail pour changer de filtre.
- Aspiration de poussières en profondeur avec un bon ramassage de la poussière.
- Trappe à filtre séparée pour un retrait pratique et rapide du filtre sans contact avec la saleté.
Design attractif avec de grands boutons, des verrouillages rotatifs pratiques et une poignée de transport ergonomique
- Pour un maniement facile.
- Permet un transport confortable de l'injecteur-extracteur.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Largeur de travail (mm)
|227
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|4
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|4
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|7.5
|Poids emballage inclus (kg)
|12.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|424 x 320 x 466
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Tubes injecteur/extracteur: 2 Pièce(s), 0.5 m, Plastique
- Suceur-laveur pour sol avec embout pour sols durs: 227 mm
- Suceur de lavage pour meubles: 88 mm
- Suceur de lavage pour fentes
- Suceur pour fentes
- Suceur pour sols secs: Commutable
- Suceur fauteuil
- Filtre plissé plat: Standard
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 1 l
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
- Système de confort 2en1: flexible injecteur/extracteur intégré
Équipement
- Poignée d'appoint
- Système à deux réservoirs
- Rangement pratique des accessoires et du flexible
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Meubles rembourrés
- Moquettes
- Sièges de voiture
- Linge de maison, par exemple rideaux ou taies d'oreiller
- Matelas
Pièces de rechange SE 6 Signature Line
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
