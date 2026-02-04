Nettoyeur de terrasses PCL 3-18
Grâce à ses rouleaux rotatifs et à son alimentation en eau intégrée, le nettoyeur de terrasses sur batterie vous permet de laver votre terrasse en bois de manière flexible, efficace, et sans laisser de résidus.
Avec le nettoyeur de terrasses sur batterie, les salissures telles que la mousse ou la pellicule grise qui recouvre les terrasses en bois n'ont qu'à bien se tenir. Grâce à sa batterie, le PCL 3-18 est particulièrement adapté au nettoyage des zones éloignées. Il suffit de le relier à un tuyau d'arrosage : L'alimentation en eau intégrée détache la saleté prise dans la brosse-rouleau et la rince immédiatement. La largeur de travail de l'appareil permet de nettoyer intégralement deux planches à la fois. Les rouleaux-brosses peuvent être remplacés sans outils, de sorte qu'en plus du bois et du bois composite, vous pouvez nettoyer des carreaux de pierre lisse efficacement et sans effort.
Caractéristiques et avantages
Deux rouleaux-brosses rotatifs pour les surfaces en bois inclus dans la livraisonNettoyage en profondeur des surfaces en bois et bois composite à l'extérieur.
Alimentation en eau intégréeRésultat exceptionnel : la saleté est détachée et rincée en une seule étape.
Valve de régulation de l'eau ergonomiqueQuantité d'eau adaptable au niveau de saleté.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel avec LCD-Akkudisplay : Durée de fonctionnement, temps de charge et capacité de la batterie
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie de rechange est adaptée aux plateformes Battery Power 18 V.
Rouleaux de brossage remplaçables
- Convient pour le nettoyage des planches de terrasse en bois et des revêtements en bois composite.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Pression max. (bar)
|max. 10
|Plage de pressions
|Pression basse
|Consommation d'eau 4 bars (l/h)
|max. 180
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|500 - 600
|Largeur de travail des brosses (mm)
|300
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|3.9
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|363 x 307 x 1324
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- 2 buses à eau
- Soupape de régulation du volume d'eau
- Pied de stockage
- Manche et poignée économique
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Mousse
Accessoires
Pièces de rechange PCL 3-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.