Terrassenreiniger PCL 3-18
Der akkubetriebene Terrassenreiniger säubert Holzterrassen flexibel und, dank seiner rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung, effektiv und rückstandsfrei.
Mit dem Akku-Terrassenreiniger sind Verschmutzungen wie unter anderem Moos oder Grauschleier auf Holzterrassen passé. Dank Akkubetrieb eignet sich der PCL 3-18 besonders für die Reinigung von entlegenen Flächen. Ganz unkompliziert an den Gartenschlauch anschließen und gleich loslegen: Durch die integrierte Wasserausbringung wird der Schmutz in einem Schritt von den rotierenden Bürstenwalzen gelöst und gleich weggespült. Die Arbeitsbreite ist optimal ausgelegt, sodass sich 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante reinigen lassen. Zudem können die Bürstenwalzen werkzeuglos ausgetauscht werden, damit man zusätzlich zu Holz und WPC auch noch glatte Steinfliesen gründlich und mühelos reinigen kann.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende Bürstenwalzen (für Holzflächen im Lieferumfang enthalten)Gründliche Reinigung von Flächen aus Holz und WPC im Außenbereich.
Integrierte WasserausbringungTop-Reinigungsergebnisse, Lösen und Wegspülen des Schmutzes in einem Schritt.
Ergonomisches WasserregulierungsventilDie Wassermenge lässt sich so flexibel an den Verschmutzungsgrad anpassen.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Laufzeit, Ladezeit und Akkukapazität
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in 18 V Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Austauschbare Bürstenwalzen
- Geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Max. Druck (bar)
|max. 10
|Druckbereich
|Niederdruck
|Wasserverbrauch bei 4 bar (l/h)
|max. 180
|Bürstendrehzahl (U/min)
|500 - 600
|Arbeitsbreite Bürstenwalzen (mm)
|300
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ausstattung
- 2 Wasserdüsen
- Ventil zur Regulierung der Wassermenge
- Abstellkante
- Ergonomischer Stiel und Griff
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Moos
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
PCL 3-18 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.