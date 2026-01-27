Surface
Tous les produits Kärcher pour le nettoyage manuel sont spécialement conçus pour répondre aux exigences des prestataires de service de nettoyage. Ils éliminent de manière fiable et rapide toutes les salissures classiques sans agresser les surfaces. Cependant, la capacité de nettoyage seule ne suffit plus aujourd'hui à répondre aux besoins professionnels des prestataires de service de nettoyage et de la gestion de site. Les produits retenus doivent offrir beaucoup plus : parfum agréable, impact environnemental réduit, dosage fiable des concentrés et bonne maniabilité grâce à des récipients ergonomiques.
