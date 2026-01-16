Coupe-bordures sans fil
Nos coupe-bordures sans fil sont de véritables outils polyvalents! Ils vous assurent une bordure de pelouse propre, mais sont aussi particulièrement utiles pour atteindre les coins et les passages étroits. Grâce à la poignée ergonomique du coupe-bordures, la position de travail est toujours confortable et ménage le dos.
Produits
LES COUPE-BORDURES SANS FIL DE KÄRCHER
Grâce à leurs puissantes batteries interchangeables, nos coupe-bordures sont de véritables concentrés de puissance. Ils taillent sans effort la pelouse et les herbes indisérables tenaces - même dans les endroits difficiles d'accès.
Caractéristiques du coupe-bordures sans fil
Réajustement automatique du fil
Le moteur puissant et le fil de coupe torsadé garantissent un résultat parfait lors de la coupe du gazon. Il suffit d’insérer la bobine dans le bas du tambour et le coupe-bordures sans fil est prêt à être utilisé pour les travaux de jardinage. Si le fil devient trop court pendant l’utilisation, il suffit d’appuyer sur la commande du coupe-bordures pour le réajuster automatiquement.
Le fil torsadé assure une coupe précise.
Le fil torsadé du coupe-bordures sans fil Kärcher assure une coupe précise lors de la taille du gazon. Il permet de tondre avec une grande précision, en particulier à proximité des bordures de pelouse et dans les endroits difficiles d’accès.
Utilisation optionnelle de lames pour les travaux exigeants
Le coupe-bordures sans fil n’est pas seulement adapté à la coupe des bordures de pelouse, mais aussi à celle des grandes surfaces ou de la végétation sauvage. En option, il est également possible d’utiliser un coupe-bordures avec des lames de coupe pour éliminer les plantes sauvages ou les mauvaises herbes particulièrement envahissantes.
Grâce aux multiples fonctions du coupe-bordures sans fil, les amateurs de jardinage sont armés pour faire face à toutes les situations:
Batterie interchangeable
Grâce à la batterie interchangeable, les amateurs de jardinage peuvent se passer de rallonges et se mettre directement au travail.
Coupe précise
Grâce à son fil réglable et à l’utilisation de lames de coupe en option, le coupe-bordures électrique sans fil convient aussi bien pour l’herbe haute que pour la végétation sauvage tenace. Le fil assure également une coupe précise, ce qui permet de tailler rapidement et facilement l’herbe à la longueur souhaitée sur les bords d’une terrasse ou les bordures en pierre.
Léger et maniable
Son faible poids rend son utilisation particulièrement facile au quotidien. Cela permet de préparer en un tour de main les grandes surfaces de gazon pour la saison de jardinage.
Coupe ergonomique
Il est souvent nécessaire de s'adapter aux surfaces à traiter. Les espaces dégagés sont parfois rares dans les jardins. La tête de coupe des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30 se règle rapidement et facilement pour atteindre l'herbe sous les bancs de jardin bas.
Étrier de protection des plantes
Les fleurs et les arbres sont protégés pendant la coupe par l'étrier de protection des plantes dépliable des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30. Les parterres de fleurs sont ainsi parfaitement préservés et la bordure de pelouse peut être traitée en toute sérénité.
Capot de protection
Lors de la tonte du gazon, l’herbe, la mousse et les mauvaises herbes sont coupées à grande vitesse. Le capot de protection pratique du coupe-bordures sans fil protège l’utilisateur des projections d’herbe coupée.
HIGHLIGHTS
Kärcher Battery Power 18 V
LTR 18-25 Battery
Le coupe-bordures LTR 18-25 Battery offre une prise en main ergonomique et son diamètre de coupe de 25 centimètres permet d’atteindre sans peine tous les coins et les passages étroits du jardin pour une coupe précise du gazon.
Tension de la batterie: 18 V
Diamètre de coupe: 25 cm
Vitesse de coupe: 9500 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 300 m
*Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery
Coupe confortable du gazon avec le LTR 18-30 Battery Set. L’angle d’inclinaison réglable permet de travailler même sous des obstacles bas.
Tension de la batterie: 18 V
Diamètre de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7 800 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 350 m
*Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
LTR 3-18 Dual Battery
Potente, eficiente y cómodo: el potente motor de 36 V alimentado por 2 baterías de 18 V hace que cortar el césped sea un placer. También es perfecto para la hierba alta.
Tensión de la batería: 2 x 18 V = potencia de motor de 36 V
Diámetro de corte: 30 cm
Número de revoluciones: 7.400 rpm
Diámetro del hilo: 1,6 mm
Rendimiento por cada carga de la batería*: 600m
*Rendimiento máximo con 2 baterías intercambiables Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.