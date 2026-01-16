Dans chaque jardin, il y a des endroits inaccessibles aux tondeuses. Le coupe-bordures LTR 3-18 Dual Battery Set, par contre, passe partout. Grâce à la puissance de ces deux batteries, il permet de couper de efficacement et sans mal au dos même la verdure la plus luxuriante jusqu'au bord du gazon.

Travailler de manière propre

Le fil en nylon du coupe-bordures avec réajustement automatique du fil garantit toujours une bordure de pelouse propre. Le fil intégré permet de travailler près des bordures en pierre, contrairement aux autres appareils à lame métallique. Cela permet non seulement de réduire le risque d'étincelles, mais aussi d'assurer une transition en douceur entre la pelouse et les parterres ou la terrasse.

Tout garder en vue

Le coupe-bordures est livré avec la Real Time Technology. L'écran LCD intégré à la batterie indique en temps réel l'autonomie restante en minutes et les capacités de la batterie pendant l'utilisation dans le jardin. Plus rien ne s'oppose donc à l'entretien du jardin.

Travailler de manière ergonomique

Grâce au manche télescopique réglable en continu, à la poignée à deux mains et à la ceinture de maintien fournie, le coupe-bordures sans fil LTR 3-18 Dual permet d'effectuer les travaux de jardinage de manière particulièrement ergonomique et en ménageant le dos. Il n'est pas nécessaire de déplacer les bancs de jardin sur une grande surface de pelouse pour tondre le gazon. Les amateurs de jardinage peuvent régler rapidement et confortablement l'angle d'inclinaison de la tête de coupe et ainsi tailler le gazon même sous des obstacles bas (LTR 3-18 et LTR 18-30).