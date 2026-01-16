Coupe-bordures sans fil

Kärcher Coupe-bordures sans fil

LES COUPE-BORDURES SANS FIL DE KÄRCHER

Grâce à leurs puissantes batteries interchangeables, nos coupe-bordures sont de véritables concentrés de puissance. Ils taillent sans effort la pelouse et les herbes indisérables tenaces - même dans les endroits difficiles d'accès.

Caractéristiques du coupe-bordures sans fil

Réajustement automatique du fil

Le moteur puissant et le fil de coupe torsadé garantissent un résultat parfait lors de la coupe du gazon. Il suffit d’insérer la bobine dans le bas du tambour et le coupe-bordures sans fil est prêt à être utilisé pour les travaux de jardinage. Si le fil devient trop court pendant l’utilisation, il suffit d’appuyer sur la commande du coupe-bordures pour le réajuster automatiquement.

Coupe-bordures sans fil

Le fil torsadé assure une coupe précise.

Le fil torsadé du coupe-bordures sans fil Kärcher assure une coupe précise lors de la taille du gazon. Il permet de tondre avec une grande précision, en particulier à proximité des bordures de pelouse et dans les endroits difficiles d’accès.

Coupe-bordures sans fil

Utilisation optionnelle de lames pour les travaux exigeants

Le coupe-bordures sans fil n’est pas seulement adapté à la coupe des bordures de pelouse, mais aussi à celle des grandes surfaces ou de la végétation sauvage. En option, il est également possible d’utiliser un coupe-bordures avec des lames de coupe pour éliminer les plantes sauvages ou les mauvaises herbes particulièrement envahissantes.

Coupe-bordures sans fil

Grâce aux multiples fonctions du coupe-bordures sans fil, les amateurs de jardinage sont armés pour faire face à toutes les situations:

Batterie interchangeable

Batterie interchangeable

Grâce à la batterie interchangeable, les amateurs de jardinage peuvent se passer de rallonges et se mettre directement au travail.

Coupe précise

Coupe précise

Grâce à son fil réglable et à l’utilisation de lames de coupe en option, le coupe-bordures électrique sans fil convient aussi bien pour l’herbe haute que pour la végétation sauvage tenace. Le fil assure également une coupe précise, ce qui permet de tailler rapidement et facilement l’herbe à la longueur souhaitée sur les bords d’une terrasse ou les bordures en pierre.

Léger et maniable

Léger et maniable

Son faible poids rend son utilisation particulièrement facile au quotidien. Cela permet de préparer en un tour de main les grandes surfaces de gazon pour la saison de jardinage.

Coupe ergonomique

Coupe ergonomique

Il est souvent nécessaire de s'adapter aux surfaces à traiter. Les espaces dégagés sont parfois rares dans les jardins. La tête de coupe des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30 se règle rapidement et facilement pour atteindre l'herbe sous les bancs de jardin bas.

Étrier de protection des plantes

Étrier de protection des plantes

Les fleurs et les arbres sont protégés pendant la coupe par l'étrier de protection des plantes dépliable des modèles LTR 3-18 Dual et LTR 18-30. Les parterres de fleurs sont ainsi parfaitement préservés et la bordure de pelouse peut être traitée en toute sérénité.

Capot de protection

Capot de protection

Lors de la tonte du gazon, l’herbe, la mousse et les mauvaises herbes sont coupées à grande vitesse. Le capot de protection pratique du coupe-bordures sans fil protège l’utilisateur des projections d’herbe coupée.

HIGHLIGHTS

Dans chaque jardin, il y a des endroits inaccessibles aux tondeuses. Le coupe-bordures LTR 3-18 Dual Battery Set, par contre, passe partout. Grâce à la puissance de ces deux batteries, il permet de couper de efficacement et sans mal au dos même la verdure la plus luxuriante jusqu'au bord du gazon.

Travailler de manière propre
Le fil en nylon du coupe-bordures avec réajustement automatique du fil garantit toujours une bordure de pelouse propre. Le fil intégré permet de travailler près des bordures en pierre, contrairement aux autres appareils à lame métallique. Cela permet non seulement de réduire le risque d'étincelles, mais aussi d'assurer une transition en douceur entre la pelouse et les parterres ou la terrasse.

Tout garder en vue
Le coupe-bordures est livré avec la Real Time Technology. L'écran LCD intégré à la batterie indique en temps réel l'autonomie restante en minutes et les capacités de la batterie pendant l'utilisation dans le jardin. Plus rien ne s'oppose donc à l'entretien du jardin.

Travailler de manière ergonomique
Grâce au manche télescopique réglable en continu, à la poignée à deux mains et à la ceinture de maintien fournie, le coupe-bordures sans fil LTR 3-18 Dual permet d'effectuer les travaux de jardinage de manière particulièrement ergonomique et en ménageant le dos. Il n'est pas nécessaire de déplacer les bancs de jardin sur une grande surface de pelouse pour tondre le gazon. Les amateurs de jardinage peuvent régler rapidement et confortablement l'angle d'inclinaison de la tête de coupe et ainsi tailler le gazon même sous des obstacles bas (LTR 3-18 et LTR 18-30).

icon_arrow

Kärcher Battery Power 18 V

LTR 18-25 Battery

Le coupe-bordures LTR 18-25 Battery offre une prise en main ergonomique et son diamètre de coupe de 25 centimètres permet d’atteindre sans peine tous les coins et les passages étroits du jardin pour une coupe précise du gazon.

Tension de la batterie: 18 V
Diamètre de coupe: 25 cm
Vitesse de coupe: 9500 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 300 m

*Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.

Découvrez le produit

LTR 18-30 Battery

Coupe confortable du gazon avec le LTR 18-30 Battery Set. L’angle d’inclinaison réglable permet de travailler même sous des obstacles bas.

Tension de la batterie: 18 V
Diamètre de coupe: 30 cm
Vitesse de coupe: 7 800 tr/min
Épaisseur de fil: 1,6 mm
Rendement maximal par charge de la batterie*: 350 m

*Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.

Découvrez le produit

LTR 3-18 Dual Battery

Potente, eficiente y cómodo: el potente motor de 36 V alimentado por 2 baterías de 18 V hace que cortar el césped sea un placer. También es perfecto para la hierba alta.


Tensión de la batería: 2 x 18 V = potencia de motor de 36 V
Diámetro de corte: 30 cm
Número de revoluciones: 7.400 rpm
Diámetro del hilo: 1,6 mm
Rendimiento por cada carga de la batería*: 600m

*Rendimiento máximo con 2 baterías intercambiables Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.




Découvrez le produit

Plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.

Plateforme 18 V Home & Garden

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.

PLATEFORME 36 V HOME & GARDEN
