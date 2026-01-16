Coupe-bordure à batterie LTR 18-25 Battery
Offre une prise en main ergonomique, est extrêmement léger et garantit une utilisation facile : le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery.
Le coupe-bordures sans fil LTR 18-25 Battery possède un fonctionnement fiable et silencieux. Son fil de coupe torsadé s'avère particulièrement pratique : il ne garantit pas seulement une coupe précise, il permet aussi d'atteindre aisément tous les recoins et passages étroits du jardin. Pour que le fil présente toujours la longueur idéale, il se réajuste automatiquement. De plus, la fonction pour tailler les bordures garantit une bordure de pelouse nette le long des chemins et des terrasses. Le coupe-bordures sans fil est extrêmement léger et offre une prise en main ergonomique grâce à sa deuxième poignée.
Caractéristiques et avantages
Système de coupe efficaceLe fil de coupe permet d'atteindre facilement les recoins et passages étroits du jardin. Le fil torsadé garantit une coupe précise et un fonctionnement très silencieux.
Taille des borduresTête de coupe orientable pour des bordures de pelouse nettes le long des terrasses et des chemins.
LégerLe faible poids permet une taille aisée et sans effort du gazon.
Prolongement automatique du fil
- Grâce au réajustement automatique, le fil présente toujours une longueur parfaite.
Design ergonomique de la poignée
- Position de travail confortable qui ménage le dos grâce à la deuxième poignée.
Capot de protection pratique
- Le capot de protection protège l'utilisateur des projections de matière coupée.
- Positionnement pratique pendant les interruptions grâce aux points d'appui supplémentaires.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Utilisation optionnelle de lames de débroussailleuse
- Idéal pour les tâches particulièrement exigeantes telles que le désherbage.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Diamètre du cercle de coupe (cm)
|25
|Outil de coupe
|Tête de fil
|Réajustement du fil
|automatique
|Forme du fil
|tourné
|Diamètre du fil (mm)
|1.6
|Réglage de la vitesse
|Non
|Régime (tr/min)
|9500
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.6
|Poids emballage inclus (kg)
|2.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Bordure de pelouse
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- Bobine de fil
- Poignée supplémentaire
- Tête de coupe rotative
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange LTR 18-25 Battery
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.