Akku-Rasentrimmer LTR 18-25 Battery
Liegt ergonomisch in der Hand, ist extrem leicht und lässt sich einfach bedienen: der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery.
Der akkubetriebene Rasentrimmer LTR 18-25 Battery arbeitet zuverlässig und geräuscharm. Als besonders praktisch erweist sich der gedrehte Schneidfaden: Er sorgt nicht nur für einen präzisen Schnitt, sondern er erreicht auch problemlos alle Ecken und Engstellen im Garten. Damit der Faden immer die ideale Länge hat, stellt er sich automatisch nach. Darüber hinaus sorgt die Kantenschneidfunktion für eine saubere Rasenkante entlang von Wegen und Terrassen. Der Akku-Rasentrimmer ist ein absolutes Leichtgewicht und liegt mit dem Zweithandgriff ergonomisch in der Hand.
Merkmale und Vorteile
Effizientes SchneidsystemDer Schneidfaden kommt einfach in Ecken und Engstellen im Garten. Der gedrehte Faden sorgt für einen präzisen Schnitt und ist sehr geräuscharm.
KantenschneidenDrehbarer Trimmerkopf für saubere Rasenkanten entlang von Terrassen und Wegen.
LeichtgewichtDas geringe Gewicht ermöglicht ein müheloses und kräfteschonendes Rasentrimmen.
Automatische Fadenverlängerung
- Durch automatisches Nachstellen ist die perfekte Fadenlänge immer garantiert.
Ergonomisches Griffdesign
- Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung durch den Zweithandgriff.
Praktische Schutzhaube
- Die Schutzhaube schützt den Anwender vor umherfliegendem Schnittgut.
- Praktisches Ablegen bei Arbeitspausen durch die zusätzlichen Ablagepunkte.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Optionaler Einsatz von Trimmermessern
- Ideal für besonders anspruchsvolle Arbeiten wie das Entfernen von Wildkräutern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittkreisdurchmesser (cm)
|25
|Schneidewerkzeug
|Fadenkopf
|Fadennachschub
|Automatisch
|Fadengeometrie
|Gedreht
|Fadendurchmesser (mm)
|1.6
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Drehzahl (U/min)
|9500
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Rasenkante
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ausstattung
- Fadenspule
- Zusätzlicher Handgriff
- Drehbarer Trimmerkopf
Videos
Anwendungsgebiete
- Rasen
- Rasenkanten
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
LTR 18-25 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.