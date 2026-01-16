LBL 2 Battery

Le puissant souffleur de feuilles sans fil LBL 2 Battery de Kärcher: peu importe l'endroit où ils sont utilisés, ils garantissent une élimination rapide et efficace des feuilles mortes, tout en offrant une prise en main agréable.

Vitesse d'air: max. 210 km/h

Débit d’air: max. 220 m³/h

Rendement par charge de la batterie*: max. 400 m²

Poids: 2,0 kg

Tube de soufflage: en 2 parties

Buse plate avec bord de raclage: oui

Réglage de la puissance: à 1 niveau

Batterie et chargeur: non inclus

* Rendement maximal par charge avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.