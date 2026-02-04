Souffleur de feuilles à batterie LBL 4 Battery
Puissant et mobile : le souffleur de feuilles sans fil 36 V doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h et offre une prise en main ergonomique.
Le souffleur de feuilles sans fil 36 V doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h. Le souffleur de feuilles dispose d'une buse plate amovible pourvue d'un bord de raclage intégré qui permet de déplacer les feuilles de manière contrôlée et ciblée ainsi que de décoller les feuilles humides et tassées. Lors de son utilisation, l'appareil offre une prise en main ergonomique et se montre très bien équilibré.
Caractéristiques et avantages
Tube de soufflage
- Élimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.
Buse plate amovible
- Pour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.
Réglage de la puissance à 2 niveaux
- Puissance maximale ou durée max. : la puissance peut être adaptée aux besoins individuels.
Bord racleur intégré
- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Parfaitement équilibré pour un travail sans effort.
Verrouillage à baïonnette
- Pour un rangement peu encombrant, il suffit de retirer le tube de soufflage.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Vitesse d'air (km/h)
|max. 250
|Débit d'air (m³/h)
|330
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveaux de vitesse
|2
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Puissance par charge de batterie (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.2
|Poids emballage inclus (kg)
|3.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|975 x 170 x 305
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Tube de soufflage
- Buse plate avec grattoir
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange LBL 4 Battery
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.