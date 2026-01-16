Aspirateur de feuilles à batterie BLV 18-200 Battery
Aspiration, soufflage et paillage – voilà les fonctions du souffleur et aspirateur de feuilles BLV 18-200 Battery, faisant de lui l'outil indispensable pour un jardin bien entretenu. Au plus tard lorsque vous activez la fonction Turbo Boost.
Les feuilles ne tombent pas qu'en automne. Au printemps et en été, les fleurs des arbres fruitiers, les feuilles des fleurs après la floraison et toute sorte de verdure fanée se déposent sur la pelouse, les chemins et la terrasse. Il existe un allié capable de mettre fin à presque tous les efforts nécessaires pour y remédier : le souffleur et aspirateur de feuilles BLV 18-200 Battery. L'appareil maniable muni d'une deuxième poignée pour une réparation optimale du poids fait sortir même les feuilles mouillées des coins difficiles d'accès. L'appareil 3 en 1 fonctionnel avec un grand volume de sac collecteur est commandé à l'aide d'un levier sélecteur qui permet également de combiner les fonctions d'aspiration et de soufflerie. Grâce au réglage variable de la vitesse de rotation, il est possible de l'ajuster en fonction de la tâche respective. Ainsi, la vitesse de l'air peut être adaptée selon l'effet de nettoyage souhaité, allant d'un léger souffle jusqu'à une brève utilisation de la fonction Turbo Boost. Pour éviter toute fatigue pendant les interventions prolongées, l'appareil n'offre pas seulement un confort élevé en matière d'ergonomie et de poids, il est également doté de galets de guidage amovibles qui augmentent l'efficacité du travail tout en le facilitant. La batterie n'est pas incluse.
Caractéristiques et avantages
Turbo BoostPermet une brève augmentation de puissance de la fonction d'aspiration et de soufflerie.
Réglage variable du régimePermet un ajustement en continu de la vitesse en fonction de l'application.
Levier sélecteur pour le choix de la fonctionRéglage en continu entre aspiration et soufflage avec possibilité de combiner les deux modes.
Deuxième poignée
- Répartition optimale du poids et prise en main aisée.
Roulettes de guidage amovibles
- Travail facilité et efficacité accrue.
Sac collecteur de 45 litres
- Travail prolongé sans interruption.
Moteur sans balais
- Pour une autonomie plus longue et une meilleure durée de vie de l'outil.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur sans balais
|Bouton turbo boost
|oui
|Réglage de la vitesse
|oui
|Niveau sonore en fonctionnement (dB (A))
|107
|Vitesse de l'air en mode de soufflage (km/h)
|max. 200
|Vitesse de l'air en mode d'aspiration (km/h)
|max. 130
|volume du sac collecteur (l)
|45
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Rendement par charge de la batterie – mode de soufflage (m²)
|max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
|Rendement par charge de la batterie – mode d'aspiration (l)
|max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3.5
|Poids emballage inclus (kg)
|5.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1243 x 171 x 376
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Sac collecteur
- Roulettes de guidage amovibles
- Sangle d'épaule
Domaines d'utilisation
- Feuilles mortes
- Déchets verts
- Allées autour de la maison
- Surfaces dans la maison et le jardin
Pièces de rechange BLV 18-200 Battery
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.