Saugen, Blasen und Mulchen – das kann der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery und macht sich damit in einem aufgeräumten Garten unentbehrlich. Spätestens bei eingeschaltetem Turbo Boost.

Nicht nur im Herbst fallen die Blätter. Auch im Frühling und im Sommer rieseln Obstbaumblüten, Blätter verblühter Blumen und allerlei welkes Grün auf Rasen, Wege und Terrasse. Dabei gibt es jemanden, der nahezu jegliche Anstrengung hierbei beenden kann: der Laubbläser und -sauger BLV 18-200 Battery. Das handliche Gerät mit Zweihandgriff für eine optimale Gewichtsverteilung holt selbst nasses Laub aus schwer zugänglichen Ecken. Das funktionelle 3-in-1-Gerät mit großem Fangsackvolumen wird über einen Wahlhebel gesteuert, der die Funktionen Saugen und Blasen auch in Kombination ermöglicht. Mit einer variablen Drehzahlregulierung kann für jede Aufgabe die passende Drehzahl eingestellt werden, sodass vom lauen Lüftchen bis hin zum kurzfristig verwendeten Turbo Boost die Luftgeschwindigkeit dem gewünschten Reinigungseffekt angepasst werden kann. Damit der Umgang bei längeren Arbeitsintervallen keineswegs ermüdend ist, wurde neben Tragekomfort bezüglich Ergonomie und Gewicht zusätzlich auf abnehmbare Führungsrollen geachtet, die das Arbeiten effizienter und leichter gestalten. Der Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Merkmale und Vorteile
Turbo Boost
Gestattet kurzfristige Leistungssteigerung der Saug- und Blasfunktion.
Variable Drehzahlregulierung
Ermöglicht stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit je nach Aufgabe.
Wahlhebel zur Funktionseinstellung
Stufenlose Einstellung zwischen Saugen und Blasen, auch in Kombination möglich.
Zweithandgriff
  • Sichert eine optimale Gewichtsverteilung und einfache Handhabung.
Abnehmbare Führungsrollen
  • Gestalten das Arbeiten leichter und zugleich effizienter.
45 Liter Fangsackvolumen
  • Garantiert langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.
Bürstenloser Motor
  • Für eine längere Laufzeit und verbesserte Lebensdauer des Geräts.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Antrieb Bürstenloser Motor
Turbo Boost Knopf Ja
Geschwindigkeitsregulierung Ja
Arbeitslautstärke (dB(A)) 107
Blasmodus Luftgeschwindigkeit (km/h) max. 200
Saugmodus Luftgeschwindigkeit (km/h) max. 130
Fangsackvolumen (l) 45
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Leistung je Akkuladung - Blasmodus (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Leistung je Akkuladung - Saugmodus (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Farbe Schwarz
Gewicht ohne Zubehör (kg) 3.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1243 x 171 x 376

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Fangsack
  • Abnehmbare Führungsrollen
  • Schultergurt
Videos

Anwendungsgebiete
  • Laub
  • Grünabfälle
  • Gehwege ums Haus
  • Flächen rund um Haus und Garten
Zubehör
