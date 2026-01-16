TRONÇONNEUSES SANS FIL

CNS 18-30 Battery

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres: la tronçonneuse sans fil légère CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.

Tension: 18 V

Rail de guidage: 30 cm

Vitesse de chaîne: 10 m/s

Capacité du réservoir d'huile: 200 ml

Rendement par charge de la batterie*: 70 coupes (10 cm de diamètre)

Tension de la chaîne sans outils: Oui

Lubrification automatique de la chaîne: Oui

Moteur sans balais: Oui

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.