TRONÇONNEUSES SANS FIL
Avec une tension de chaîne simple, une lubrification automatique de la chaîne et une performance de coupe puissante, les tronçonneuses sans fil de Kärcher produisent d'excellents résultats tout en garantissant une utilisation pratique.
Produits
Caractéristiques tronçonneuse
Tension de la chaîne sans efforts à l'aide d'un bouton rotatif.
Lubrification automatique de la chaîne pour un entretien minimal de la tronçonneuse sans fil.
Moteur sans balais pour une durée de vie prolongée.
Points forts tronçonneuse
Grâce à sa vitesse hors pair et à sa largeur de coupe optimale, même les troncs d'arbre ne sont pas un problème pour la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. Le système de tension de chaîne sans outils et la lubrification automatique de la chaîne rendent l'utilisation extrêmement simple – que vous soyez professionnel ou débutant. Le frein de chaîne et le système à double interrupteur garantissent une sécurité constante pendant l'utilisation.
Caractéristiques tronçonneuse télescopique
Réglage simple de la tension de la chaîne à l'aide d'une clé Allen.
Faible usure et peu d'entretien nécessaire grâce à la lubrification automatique de la chaîne.
Avec la rallonge en fibre de verre légère, le sciage des branches jusqu'à 4 mètres de hauteur n'est pas un problème.
Points forts tronçonneuse télescopique
Kärcher Battery Power 18 V
CNS 18-30 Battery
Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres: la tronçonneuse sans fil légère CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.
Tension: 18 V
Rail de guidage: 30 cm
Vitesse de chaîne: 10 m/s
Capacité du réservoir d'huile: 200 ml
Rendement par charge de la batterie*: 70 coupes (10 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification automatique de la chaîne: Oui
Moteur sans balais: Oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
PSW 18-20 Battery
Avec la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery, toutes les branches jusqu'à 4 mètres de hauteur sont faciles à atteindre. Pour un entretien sûr et confortable des arbres.
Tension: 18 V
Rail de guidage: 20 cm
Vitesse de chaîne: 5,5 m/s
Capacité du réservoir d'huile: 50 ml
Rendement par charge de la batterie*: 80 coupes (5 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils: Non
Lubrification automatique de la chaîne: Oui
Moteur sans balais: Non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
CNS 36-35 Battery
Avec vitesse rapide de la chaîne et vaste rail de guidage: la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery est parfaite pour l'entretien exigeant des arbres.
Tension: 36 V
Rail de guidage: 35 cm
Vitesse de chaîne: 21 m/s
Capacité du réservoir d'huile: 190 ml
Rendement par charge de la batterie*: 200 coupes (10 cm de diamètre)
Tension de la chaîne sans outils: Oui
Lubrification automatique de la chaîne: Oui
Moteur sans balais: Oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
