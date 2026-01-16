AKKU-KETTENSÄGEN

Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

Produkte

0 Produkte
Akku-Kettensägen von Kärcher

Features Kettensäge

Mühelose Spannung der Kette bei einer Akku-Kettensäge von Kärcher

Mühelose Spannung der Kette per Drehknopf.

Automatische Kettenschmierung bei einer Akku-Kettensäge von Kärcher

Automatische Kettenschmierung für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.

Bürstenloser Motor bei einer Akku-Kettensäge von Kärcher

Bürstenloser Motor für verlängerte Lebensdauer.

Akku-Kettensäge: Krallenanschlag
Krallenanschlag für sichere Führung und präzise Schnitte.
Akku-Kettensäge: maximale Sicherheit
Maximale Sicherheit im Falle eines Rückstosseffekts durch das unmittelbare Stoppen der Kette.
Akku-Kettensäge: Ölfüllstand
Der Ölfüllstand ist jederzeit über das transparente Sichtfenster einsehbar.

Highlights Kettensäge

Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
 

icon_arrow

Features Teleskopsäge

Einfache Verstellung der Kettenspannung bei einer Teleskopsäge von Kärcher

Einfache Verstellung der Kettenspannung mit Inbusschlüssel.

Geringer Wartungsaufwand mit einer Teleskopsäge von Kärcher

Geringer Verschleiss und Wartungsaufwand durch automatische Kettenschmierung.

Fiberglas-Verlängerungseinsatz bei einer Teleskopsäge von Kärcher

Mit dem leichten Fiberglas-Verlängerungseinsatz können Äste bis zu einer Höhe von 4 Metern problemlos gesägt werden.

Teleskopsäge: platzsparend lagern
Die Teleskopsäge kann in 3 Teile zerlegt und platzsparend gelagert werden.
Teleskopsäge: optimale Gewichtsverteilung
Optimale Gewichtsverteilung für ermüdungsfreies Arbeiten dank eines praktischen Schultergurts.
Teleskopsäge: optimierter 30°-Schwertwinkel
Optimierter 30°-Schwertwinkel für bequemes Arbeiten vom Boden aus.

Highlights Teleskopsäge

Wo Kettensägen Höhenangst bekommen, trumpft die Akku-Teleskopsäge von Kärcher voll auf. Mit ihr lassen sich bis zu 4 Meter hohe und schwer durchtrennbare dicke Äste einfach und sicher sägen.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30 Battery

Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
Öltank Kapazität: 200 ml
Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

PSW 18-20 Battery

Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.

Spannung: 18 V
Führungsschiene: 20 cm
Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
Öltank Kapazität: 50 ml
Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Nein

* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

36 V Kärcher Battery Power

CNS 36-35 Battery

Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Führungsschiene: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.

Spannung: 36 V
Führungsschiene: 35 cm
Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
Öltank Kapazität: 190 ml
Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

Kärcher Battery Power Akkuplattformen

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

18 V Plattform Home & Garden

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

36 V PLATTFORM HOME & GARDEN
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

Onlineshop-Informationen

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken