AKKU-KETTENSÄGEN

CNS 18-30 Battery

Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.

Spannung: 18 V

Führungsschiene: 30 cm

Kettengeschwindigkeit: 10 m/s

Öltank Kapazität: 200 ml

Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)

Werkzeuglose Kettenspannung: Ja

Automatische Kettenschmierung: Ja

Bürstenloser Motor: Ja

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.