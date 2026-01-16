AKKU-KETTENSÄGEN
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Produkte
Features Kettensäge
Mühelose Spannung der Kette per Drehknopf.
Automatische Kettenschmierung für einen wartungsarmen Einsatz der Akku-Kettensäge.
Bürstenloser Motor für verlängerte Lebensdauer.
Highlights Kettensäge
Für die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery sind dank ihrer hervorragenden Geschwindigkeit und optimalen Schnittbreite selbst dicke Baumstämme kein Problem. Das werkzeuglose Kettenspannsystem sowie die automatische Kettenschmierung machen die Bedienung extrem einfach – ob für Profis oder Anfänger. Durch die Kettensägenbremse und das 2-Schalter-System ist die Sicherheit während des Einsatzes immer gewährleistet.
Features Teleskopsäge
Einfache Verstellung der Kettenspannung mit Inbusschlüssel.
Geringer Verschleiss und Wartungsaufwand durch automatische Kettenschmierung.
Mit dem leichten Fiberglas-Verlängerungseinsatz können Äste bis zu einer Höhe von 4 Metern problemlos gesägt werden.
Highlights Teleskopsäge
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Einfach in der Handhabung, vielfältig in der Anwendung und perfekt für die Baumpflege: die leichte Akku-Kettensäge CNS 18-30 Battery mit werkzeuglosem Kettenspannsystem.
Spannung: 18 V
Führungsschiene: 30 cm
Kettengeschwindigkeit: 10 m/s
Öltank Kapazität: 200 ml
Leistung je Akkuladung*: 70 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja
* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
PSW 18-20 Battery
Mit der Akku-Teleskopsäge PSW 18-20 Battery ist jedes Geäst in bis zu 4 Metern Höhe einfach zu erreichen. Für eine sichere und komfortable Baumpflege.
Spannung: 18 V
Führungsschiene: 20 cm
Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s
Öltank Kapazität: 50 ml
Leistung je Akkuladung*: 80 Schnitte (5 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Nein
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
36 V Kärcher Battery Power
CNS 36-35 Battery
Mit schneller Kettengeschwindigkeit und breiter Führungsschiene: Die Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Baumpflege.
Spannung: 36 V
Führungsschiene: 35 cm
Kettengeschwindigkeit: 21 m/s
Öltank Kapazität: 190 ml
Leistung je Akkuladung*: 200 Schnitte (10 cm Durchmesser)
Werkzeuglose Kettenspannung: Ja
Automatische Kettenschmierung: Ja
Bürstenloser Motor: Ja
* Maximale Leistung mit 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
