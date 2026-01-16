Désherbeur sans fil

Il est souvent laborieux de venir à bout des mauvaises herbes. Pour ceux qui refusent de s'incliner face à la végétation sauvage dans les allées et les espaces verts, le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery sera un puissant allié. La tête de brossage innovante du désherbeur électrique sans fil permet une élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches dans les joints et sur les surfaces comme la pierre, les dalles ou le béton.

Désherbeur sans fil de Kärcher

Caractéristiques du désherbeur sans fil

Tête de brossage innovante

Tête de brossage innovante pour le désherbage superficiel

Des poils en nylon de forme spéciale et une vitesse de rotation jusqu'à 2'800 tours par minute garantissent avec le désherbeur sans fil une élimination superficielle facile des mauvaises herbes et de la mousse sur les surfaces en pierre et les escaliers.

Tête de nettoyage orientable

Désherbeur sans fil avec tête de nettoyage orientable

L'angle de la tête de nettoyage peut être ajusté par simple pression sur un bouton pour éliminer les mauvaises herbes même dans les zones difficiles d'accès, p. ex. sous les bancs. Ce réglage du désherbeur permet en outre une adaptation à la taille de l'utilisateur.

Remplacement des poils sans outils

Remplacement des poils sans outils

Les poils du désherbeur sans fil Kärcher peuvent être remplacés en un tour de main sans aucun outil. Il suffit de dévisser le dispositif de guidage et d'insérer une nouvelle bande de poils durs. Une opération facile et rapide.

Désherbeur sans fil: points forts

Gagnez la guerre contre les mauvaises herbes – facilement, rapidement et sans effort – avec le désherbeur sans fil. Le WRE 18-55 Battery est parfaitement adapté à l'élimination rapide des mauvaises herbes: sa tête de brossage rotative innovante et sa batterie lithium-ion interchangeable 18 V mettront la mousse et les mauvaises herbes à genoux. À propos de genoux… les vôtres seront ménagés grâce à la poignée réglable en hauteur du désherbeur. Adieu douleurs, adieu mauvaises herbes.

Les mauvaises herbes se frayent un chemin partout, mais le désherbeur sans fil WRE 18-55 saura s'en charger. L'utilisation est très confortable: il suffit de déplacer le désherbeur électrique sans fil sur les herbes folles et le tour est joué.

Conseils d'utilisation

Voici comment obtenir une élimination optimale de la mousse et des mauvaises herbes superficielles à l'aide du désherbeur sans fil WRE 18-55.

Une personne enlève la mousse sur une terrasse en pierre avec le désherbeur sans fil Kärcher

Simple et sans produits chimiques

En faisant passer le WRE 18-55 sous la mousse, celle-ci peut être éliminée sans effort et sans produits chimiques sur les surfaces en pierre comme les terrasses et les allées de jardin.

Personne élimine sans peine les mauvaises herbes des joints et des nez de marches avec le désherbeur sans fil Kärcher

Coupe nette

Les mauvaises herbes peuvent être pressées contre les joints des pierres ou contre les bords des marches puis coupées de façon nette.

Une personne enlève les mauvaises herbes sur une terrasse en pierre avec le désherbeur sans fil Kärcher

Utilisation ergonomique

Contrairement à beaucoup de désherbeurs sans fil, le WRE n'a pas besoin d'être maintenu en l'air: il s'utilise confortablement et avec le bon angle grâce à son dispositif de guidage.

Une personne enlève les mauvaises herbes sur un escalier en pierre avec le désherbeur sans fil Kärcher

Posture de travail demandant peu d’effort

Le dispositif de guidage sous forme d'hémisphère orientable à 360° permet une posture de travail qui demande peu d'effort et un angle optimal de la tête de brossage.

Une personne enlève les mauvaises herbes entre les pavés avec le désherbeur sans fil Kärcher

Tête de brossage efficace

La tête de brossage offre une efficacité maximale lorsqu'elle est utilisée du côté gauche en raison de la rotation prédéfinie de la brosse.

Exemples de surfaces et de types de mauvaise herbe

Sans produits chimiques et sans douleurs. Le désherbeur sans fil est facile à manier et permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sur diverses surfaces dures.

Bordures

Bordures

Escaliers

Escaliers

Ne convient pas pour les graminées ni pour la présence excessive de mauvaises herbes.

Ne convient pas pour les graminées ni pour la présence excessive de mauvaises herbes.

Joints envahis par les mauvaises herbes

Joints envahis par les mauvaises herbes

Surfaces envahies par les mauvaises herbes

Surfaces envahies par les mauvaises herbes

Plantes de type pissenlit

Plantes de type pissenlit

Plantaginacées

Plantaginacées

Pavés autobloquants en H

Pavés autobloquants en H

Pavés

Pavés

18 V Kärcher Battery Power

WRE 18-55 Battery

Le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery vous permet d'éliminer les mauvaises herbes sans solliciter votre dos et vos genoux.

Tension de la batterie: 18 V
Vitesse de rotation des brosses: 2300 - 2800 (tr/min)
Diamètre de la brosse: 180 (mm)
Autonomie par charge de batterie: env. 15 (min)*
Poids sans accessoires: 2,9 kg

* Puissance maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.

Accessoires pour le désherbeur

Pour trouver les accessoires adaptés à votre désherbeur, rendez-vous directement sur la page du produit ou utilisez notre fonction de recherche d'accessoires.

Plateformes de batterie Kärcher Battery Power

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V

La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.

Plateforme 18 V Home & Garden

Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V

Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.

PLATEFORME 36 V HOME & GARDEN
