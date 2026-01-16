Désherbeur sans fil
Il est souvent laborieux de venir à bout des mauvaises herbes. Pour ceux qui refusent de s'incliner face à la végétation sauvage dans les allées et les espaces verts, le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery sera un puissant allié. La tête de brossage innovante du désherbeur électrique sans fil permet une élimination superficielle de la mousse et des mauvaises herbes sèches dans les joints et sur les surfaces comme la pierre, les dalles ou le béton.
Produit
Caractéristiques du désherbeur sans fil
Tête de brossage innovante pour le désherbage superficiel
Des poils en nylon de forme spéciale et une vitesse de rotation jusqu'à 2'800 tours par minute garantissent avec le désherbeur sans fil une élimination superficielle facile des mauvaises herbes et de la mousse sur les surfaces en pierre et les escaliers.
Désherbeur sans fil avec tête de nettoyage orientable
L'angle de la tête de nettoyage peut être ajusté par simple pression sur un bouton pour éliminer les mauvaises herbes même dans les zones difficiles d'accès, p. ex. sous les bancs. Ce réglage du désherbeur permet en outre une adaptation à la taille de l'utilisateur.
Remplacement des poils sans outils
Les poils du désherbeur sans fil Kärcher peuvent être remplacés en un tour de main sans aucun outil. Il suffit de dévisser le dispositif de guidage et d'insérer une nouvelle bande de poils durs. Une opération facile et rapide.
Désherbeur sans fil: points forts
Gagnez la guerre contre les mauvaises herbes – facilement, rapidement et sans effort – avec le désherbeur sans fil. Le WRE 18-55 Battery est parfaitement adapté à l'élimination rapide des mauvaises herbes: sa tête de brossage rotative innovante et sa batterie lithium-ion interchangeable 18 V mettront la mousse et les mauvaises herbes à genoux. À propos de genoux… les vôtres seront ménagés grâce à la poignée réglable en hauteur du désherbeur. Adieu douleurs, adieu mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes se frayent un chemin partout, mais le désherbeur sans fil WRE 18-55 saura s'en charger. L'utilisation est très confortable: il suffit de déplacer le désherbeur électrique sans fil sur les herbes folles et le tour est joué.Découvrez le produit
Conseils d'utilisation
Voici comment obtenir une élimination optimale de la mousse et des mauvaises herbes superficielles à l'aide du désherbeur sans fil WRE 18-55.
Simple et sans produits chimiques
En faisant passer le WRE 18-55 sous la mousse, celle-ci peut être éliminée sans effort et sans produits chimiques sur les surfaces en pierre comme les terrasses et les allées de jardin.
Coupe nette
Les mauvaises herbes peuvent être pressées contre les joints des pierres ou contre les bords des marches puis coupées de façon nette.
Utilisation ergonomique
Contrairement à beaucoup de désherbeurs sans fil, le WRE n'a pas besoin d'être maintenu en l'air: il s'utilise confortablement et avec le bon angle grâce à son dispositif de guidage.
Posture de travail demandant peu d’effort
Le dispositif de guidage sous forme d'hémisphère orientable à 360° permet une posture de travail qui demande peu d'effort et un angle optimal de la tête de brossage.
Tête de brossage efficace
La tête de brossage offre une efficacité maximale lorsqu'elle est utilisée du côté gauche en raison de la rotation prédéfinie de la brosse.
Exemples de surfaces et de types de mauvaise herbe
Sans produits chimiques et sans douleurs. Le désherbeur sans fil est facile à manier et permet d'éliminer sans effort la mousse et les mauvaises herbes sur diverses surfaces dures.
Bordures
Escaliers
Ne convient pas pour les graminées ni pour la présence excessive de mauvaises herbes.
Joints envahis par les mauvaises herbes
Surfaces envahies par les mauvaises herbes
Plantes de type pissenlit
Plantaginacées
Pavés autobloquants en H
Pavés
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery
Le désherbeur sans fil WRE 18-55 Battery vous permet d'éliminer les mauvaises herbes sans solliciter votre dos et vos genoux.
Tension de la batterie: 18 V
Vitesse de rotation des brosses: 2300 - 2800 (tr/min)
Diamètre de la brosse: 180 (mm)
Autonomie par charge de batterie: env. 15 (min)*
Poids sans accessoires: 2,9 kg
* Puissance maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah.
