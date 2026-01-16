Akku-Unkrautentferner
Unkraut ist oft kaum kleinzukriegen und gegen Wildwuchs scheint kein Kraut gewachsen. Doch mit dem praktischen Akku-Unkrautentferner hat Kärcher ein Gerät entwickelt, um Unkraut schnell und mühelos zu beseitigen. Wer sich dem Wildwuchs auf Wegen und Flächen nicht beugen will, hat im Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery einen starken Verbündeten. Dank dem innovativen Bürstenkopf lassen sich trockenes Unkraut von Oberflächen wie Stein, Fliesen oder Beton oberflächlich entfernen.
Produkt
Features des Akku-Unkrautentferners
Innovativer Bürstenkopf zur oberflächlichen Unkrautentfernung
Durch die speziell geformten Nylonborsten und eine Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 2'800 Umdrehungen pro Minute lassen sich oberflächliches Unkraut und Moos von Steinoberflächen und Treppen mühelos beseitigen mit dem Akku-Unkrautentferner.
Akku-Unkrautentferner mit schwenkbarem Reinigungskopf
Der Winkel des Reinigungskopfs kann auf Knopfdruck variiert werden, um auch unter Hindernissen wie Bänken Unkraut zu entfernen. Ausserdem erlaubt dies die Anpassung des Unkrautentferners auf die eigene Körpergrösse.
Werkzeugloser Borstenwechsel
Die Borsten des Akku-Unkrautentferners können ganz ohne Werkzeug im Handumdrehen gewechselt werden. Einfach die Führungshilfe ausschrauben und ein neues Borstenband einlegen. Ganz mühelos und schnell.
Akku-Unkrautentferner: Highlights
Ganz einfach, schnell und mühelos mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner den Kampf gegen das Unkraut gewinnen. Der WRE 18-55 Battery ist bestens geeignet, um Unkraut schnell zu entfernen, denn der 18 V-Wechselakku des Geräts und der innovative rotierende Bürstenkopf schaffen es, Moos und Unkraut in die Knie zu zwingen. Apropos Knie … Ihre werden dank des höhenverstellbaren Griffs des Unkrautentferners geschont. Schmerzfrei, unkrautfrei.
Wo auch immer sich das Unkraut seinen Weg sucht: Im Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 findet es seinen Meister. Die Anwendung ist dabei höchst komfortabel: Bewegen Sie den Akku-Unkrautentferner einfach über den Wildwuchs – fertig.Produkt entdecken
Anwendungstipps
So gelingt die Entfernung von oberflächlichem Moos und Unkraut am besten: mit dem Unkrautentferner WRE 18-55.
Einfach & ohne Chemie
Durch das Unterfahren mit dem Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 kann Moos mühelos und chemiefrei von Steinoberflächen wie Terrassen und Gartenwegen beseitigt werden.
Präziser Schnitt
Das Unkraut kann gegen die Steinfugen und Treppenkanten gedrückt und sauber mit dem Akku-Unkrautentferner abgeschnitten werden.
Ergonomische Bedienung
Anders als viele Trimmer muss der WRE nicht in der Luft gehalten werden, sondern kann bequem und im richtigen Winkel auf der Führungshilfe betrieben werden.
Kraftsparende Arbeitshaltung
Die Führungshilfe in Form einer um 360° drehbaren Halbkugel erlaubt eine kraftsparende Arbeitshaltung und den optimalen Winkel des Bürstenkopfs des Akku-Unkrautentferners.
Effizienter Bürstenkopf
Der Bürstenkopf des Akku-Unkrautentferners ist bei der Anwendung auf der linken Seite durch die vorgegebene Drehung der Bürste am effektivsten.
Beispielhafte Oberflächen und Unkrautarten
Ohne Chemie und ohne Bücken. Der Akku-Unkrautentferner von Kärcher ist einfach in der Handhabung und ermöglicht die schmerzfreie Moos- und Unkrautbeseitigung auf diversen harten Oberflächen.
Randsteine
Treppen
Nicht geeignet für Gräser und übermässig starken Unkrautbewuchs.
Moosbefallene Fugen
Moosbefallene Oberflächen
Löwenzahngewächse
Wegerichgewächse
Knochensteine
Pflastersteine
18 V Kärcher Battery Power
WRE 18-55 Battery
Mit dem ergonomischen Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 Battery entfernen Sie unschönes Moos, ohne dabei Rücken und Knie zu belasten.
Akkuspannung: 18 V
Bürstendrehzahl: 2300 - 2800 (U/min)
Bürstendurchmesser: 180 (mm)
Laufzeit je Akkuladung: ca. 15 (min)*
Gewicht ohne Zubehör: 2,9 kg
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Zubehör für den Unkrautentferner
Das passende Zubehör für Ihren Unkrautentferner finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
