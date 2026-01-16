Akku-Unkrautentferner: Highlights

Ganz einfach, schnell und mühelos mit dem Kärcher Akku-Unkrautentferner den Kampf gegen das Unkraut gewinnen. Der WRE 18-55 Battery ist bestens geeignet, um Unkraut schnell zu entfernen, denn der 18 V-Wechselakku des Geräts und der innovative rotierende Bürstenkopf schaffen es, Moos und Unkraut in die Knie zu zwingen. Apropos Knie … Ihre werden dank des höhenverstellbaren Griffs des Unkrautentferners geschont. Schmerzfrei, unkrautfrei.

Wo auch immer sich das Unkraut seinen Weg sucht: Im Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 findet es seinen Meister. Die Anwendung ist dabei höchst komfortabel: Bewegen Sie den Akku-Unkrautentferner einfach über den Wildwuchs – fertig.