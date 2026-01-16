Akku-Unkrautentferner WRE 18-55
Für Moos- und Unkrautentfernung auf Hartflächen: der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 mit innovativem Bürstenkopf, Führungshilfe und werkzeuglosem Borstenband-Wechselsystem.
Der Akku-Unkrautentferner WRE 18-55 ermöglicht eine innovative und rückenschonende Art der Unkrautentfernung. Der winkelverstellbare Bürstenkopf mit leistungsstarken Nylonborsten sorgt in Kombination mit einem kraftvollen Motor und der hohen Bürstendrehzahl dafür, dass sich trockenes Moos und Unkraut wie Löwenzahn- und Wegerichgewächse von Hartflächen mühelos entfernen lassen. Zudem kann der Borstenkranz mit dem neuartigen Verschlusssystem ohne Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Das ergonomische Design des Akku-Unkrautentferners garantiert komfortables Arbeiten ohne Kraftaufwand – und ohne dabei auf dem Boden kriechen zu müssen. Im Lieferumfang sind Akku und Ladegerät nicht enthalten.
Merkmale und Vorteile
Innovative NylonbürsteSpeziell ausgerichtete Nylonborsten und eine hohe Bürstendrehzahl für die oberflächliche Entfernung von trockenem Moos und Unkraut.
Unterstützende FührungshilfeDie um 360° drehbare Halbkugel auf der Verschlusskappe fördert die optimale kraftsparende Arbeitshaltung.
Werkzeugloser BorstenwechselFür einen einfachen Austausch des abgenutzten Borstenbands.
Schwenkbarer Reinigungskopf
- Winkel kann individuell auf unterschiedliche Reinigungssituationen und Körpergrößen angepasst werden.
Aluminium-Teleskopstiel
- Ermöglicht eine aufrechte Arbeitshaltung bei unterschiedlichen Körpergrößen.
Ergonomisches Griffdesign
- Komfortable und rückenschonende Arbeitshaltung.
In den Griff integrierte Aufhängeöse
- Für eine einfache Aufbewahrung/Aufhängung.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Garantiert maximale Mobilität und Flexibilität.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Bürstendrehzahl (U/min)
|2300 - 2800
|Bürstendurchmesser (mm)
|180
|Borstenmaterial
|Nylon
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|ca. 15 (2,5 Ah) / ca. 30 (5,0 Ah)
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1320 x 230 x 380
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Borstenband: 2 Stück
Ausstattung
- Spritzschutz
- Parkposition
- Aluminium-Teleskopstiel
- Aufhängeöse
- Sicherheitsschalter
Anwendungsgebiete
- Moos
- Unkraut
- Steinoberflächen
Zubehör
WRE 18-55 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
