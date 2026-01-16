Coupe-branches et scie d'élagage à batterie

Pour couper et scier les branches sans effort.

Coupez les branches et les brindilles plus facilement que jamais : avec le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie de Kärcher qui ménagent les articulations de l’opérateur, les buissons, les arbustes et les arbres élagués pourront mieux pousser et s’épanouir sans effort. Qu’il s’agisse de rosiers, d’arbustes sauvages ou de jeunes arbres : grâce à la batterie interchangeable Kärcher Battery Power, vous pouvez toujours travailler, même loin de toute prise de courant. Le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie peuvent en outre être utilisés pour un travail en hauteur jusqu’à 3,5 mètres grâce à la rallonge télescopique disponible en tant qu’accessoire optionnel (non incluse).