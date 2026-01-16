Coupe-branches et scie d'élagage à batterie
Pour couper et scier les branches sans effort.
Coupez les branches et les brindilles plus facilement que jamais : avec le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie de Kärcher qui ménagent les articulations de l’opérateur, les buissons, les arbustes et les arbres élagués pourront mieux pousser et s’épanouir sans effort. Qu’il s’agisse de rosiers, d’arbustes sauvages ou de jeunes arbres : grâce à la batterie interchangeable Kärcher Battery Power, vous pouvez toujours travailler, même loin de toute prise de courant. Le coupe-branches à batterie et la scie d'élagage à batterie peuvent en outre être utilisés pour un travail en hauteur jusqu’à 3,5 mètres grâce à la rallonge télescopique disponible en tant qu’accessoire optionnel (non incluse).
Produits
Scie d'élagage à batterie
La scie d'élagage à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. L'étrier de maintien amovible de la scie sabre permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages. La lame de scie haut de gamme « Made in Germany » peut être remplacée sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique pour la scie sabre, disponible en option (non incluse). Cela fait de la PGS 4-18 un outil multifonction qui regroupe en un seul produit les propriétés des outils de jardinage et d'outils comme la scie à onglet, la scie sabre et le coupe-branches.
Caractéristiques scie d'élagage
La lame de scie de qualité «Made in Germany» fournit des performances de coupe optimales.
Remplacement rapide et simple de la lame de scie, sans avoir à utiliser d'outils supplémentaires.
L'étrier de maintien amovible garantit un maintien sûr, même en cas d'utilisation à une main.
La poignée caoutchoutée assure un confort maximal, même en cas d'utilisation prolongée.
La rallonge télescopique disponible en option permet de travailler en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres.
Coupe-branches à batterie
Coupez des branches plus facilement que jamais : le coupe-branches à batterie et sa contre-lame haut de gamme permettent de sectionner en douceur et sans forcer les branches d’un diamètre jusqu’à 2,5 centimètres. La contre-lame est équipée de 2 lames acérées qui se superposent à la fermeture du coupe-branches et assurent ainsi une coupe nette. L’utilisation du coupe-branches convient par conséquent aussi pour les plantes sensibles à la coupe.
Le travail en hauteur jusqu’à un maximum de 3,5 mètres est en outre facilité grâce à la rallonge télescopique conçue pour le coupe-branches, disponible en option (non incluse).
Caractéristiques coupe-branches
Coupe précise et en douceur grâce à la lame franche.
Sans effort physique – découpe facile des branches par simple pression sur un bouton.
Confort maximal grâce à la poignée caoutchoutée, notamment lors des utilisations prolongées.
La rallonge télescopique disponible en option permet de travailler en hauteur jusqu’à un maximum de 3,5 mètres.
Utilisation sûre grâce au déverrouillage de sécurité. Empêche tout démarrage accidentel du coupe-branches.
Highlights
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
