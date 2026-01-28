Scie d'élagage à batterie PGS 4-18
Entretien facile des espaces verts : la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 vous permet de tailler sans effort et rapidement les branches, les buissons et les arbustes de petite comme de moyenne taille.
La scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 de Kärcher est particulièrement adaptée à la découpe des branches d'un diamètre jusqu'à 80 millimètres. La pince à mâchoire pour branches amovible permet une utilisation sûre et simple en évitant les dérapages. Les lames de scie peuvent être remplacées sans outils. Le travail en hauteur jusqu'à un maximum de 3,5 mètres devient également un jeu d'enfant grâce à la rallonge télescopique disponible en option (non incluse).
Caractéristiques et avantages
Lame de scie de qualité « Made in Germany »Pour des performances de coupe optimales.
Remplacement de lame de scie sans outilsRemplacement rapide et simple de la lame de scie, sans outils supplémentaires.
Pince à mâchoire pour branches amovibleGarantit un maintien sûr, même en coupant d'une seule main. Amovible sans outils en fonction de l'utilisation et des besoins.
Support pour batterie amovible
- Fixation de la scie sur la rallonge télescopique sans poids supplémentaire.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Cycles par minute (min-1)
|max. 2500
|Diamètre de coupe avec pince à mâchoire pour branches (mm)
|max. 50
|Diamètre de coupe sans pince à mâchoire pour branches (mm)
|max. 80
|Longueur de la lame de scie (mm)
|150
|Volume sonore (dB (A))
|83
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.4
|Poids emballage inclus (kg)
|2.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø de branche : 5 cm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Pince à mâchoire pour branches
- Support pour batterie
- Lame de scie: Bois
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Branches
Accessoires
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange PGS 4-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.