Coupe-branches à batterie TLO 2-18
Couper les branches en appuyant simplement sur un bouton : le coupe-branches à batterie doté d'une contre-lame haut de gamme permet une coupe sans effort et en douceur des branches jusqu'à 2,5 cm de diamètre.
Entretien facile des arbres avec la puissance sans fil : les branches jusqu'à 2,5 centimètres de diamètre ne posent aucun problème au coupe-branches à batterie Kärcher. Grâce à sa contre-lame puissante, la coupe est particulièrement précise et se fait sans effort physique. La coupe en douceur favorise en outre une croissance saine des plantes. La coupe et l'élagage des arbres ainsi que le rabattage des branchages deviennent de ce fait plus faciles et plus sûrs. Pratique pour travailler en hauteur : avec la rallonge télescopique disponible en option (non incluse), le travail en hauteur jusqu'à 3,5 mètres se fait en outre sans effort et en tout confort.
Caractéristiques et avantages
Lame bypassCoupe particulièrement précise et en douceur.
Déverrouillage de sécuritéEmpêche tout démarrage involontaire du sécateur.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 VL'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.
Poignée caoutchoutée
- Pour un confort maximal, notamment lors des interventions prolongées.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Entraînement
|Moteur des brosses
|Épaisseur de coupe du bois vert (cm)
|2.5
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (Coupes)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|1.1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø de branche: 15 mm
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
Équipement
- Type de lame: Bypass
Domaines d'utilisation
- Branches
Pièces de rechange TLO 2-18
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.