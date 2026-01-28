Akku-Astschere TLO 2-18
Astschnitt auf Knopfdruck: Die Akku-Astschere mit ihrer hochwertigen Bypassklinge ermöglicht müheloses und schonendes Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 cm.
Einfache Baumpflege mit Akkukraft – Äste und Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern sind für die Kärcher Akku-Astschere kein Problem. Dank ihrer kraftvollen Bypassklinge wird besonders präzise und ohne Kraftaufwand geschnitten. Der schonende Schnitt fördert zudem ein gesundes Pflanzenwachstum. Das Schneiden und Ausästen von Bäumen und auch der Rückschnitt von Gehölzen werden damit leichter und sicherer. Bequemes Überkopf-Arbeiten: Mit der optionalen Teleskopverlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten) gelingt zudem das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern mühelos und komfortabel.
Merkmale und Vorteile
BypassklingeSchneidet besonders präzise und schonend.
SicherheitsentriegelungVerhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Astschere.
18 V Kärcher Battery Power-AkkuplattformDas Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
Gummierter Handgriff
- Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Antrieb
|Bürstenmotor
|Schnittstärke frisches Gehölz (cm)
|2.5
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (Schnitte)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø Äste: 15 mm
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Ausstattung
- Schneidmesserart: Bypass
Videos
Anwendungsgebiete
- Äste
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
TLO 2-18 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.