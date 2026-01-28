Akku-Astschere TLO 2-18

Astschnitt auf Knopfdruck: Die Akku-Astschere mit ihrer hochwertigen Bypassklinge ermöglicht müheloses und schonendes Schneiden von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 cm.

Einfache Baumpflege mit Akkukraft – Äste und Zweige mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimetern sind für die Kärcher Akku-Astschere kein Problem. Dank ihrer kraftvollen Bypassklinge wird besonders präzise und ohne Kraftaufwand geschnitten. Der schonende Schnitt fördert zudem ein gesundes Pflanzenwachstum. Das Schneiden und Ausästen von Bäumen und auch der Rückschnitt von Gehölzen werden damit leichter und sicherer. Bequemes Überkopf-Arbeiten: Mit der optionalen Teleskopverlängerung (nicht im Lieferumfang enthalten) gelingt zudem das Arbeiten in einer Höhe von bis zu 3,5 Metern mühelos und komfortabel.

Merkmale und Vorteile
Akku-Astschere TLO 2-18: Bypassklinge
Bypassklinge
Schneidet besonders präzise und schonend.
Akku-Astschere TLO 2-18: Sicherheitsentriegelung
Sicherheitsentriegelung
Verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Astschere.
Akku-Astschere TLO 2-18: 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
Das Gerät kann mit allen 18 V Kärcher Battery Power-Akkus betrieben werden.
Gummierter Handgriff
  • Für maximalen Komfort – besonders bei längeren Arbeitseinsätzen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Antrieb Bürstenmotor
Schnittstärke frisches Gehölz (cm) 2.5
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Leistung je Akkuladung * (Schnitte) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 1.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.5
Abmessungen (L × B × H) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø Äste: 15 mm

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen

Ausstattung

  • Schneidmesserart: Bypass
Akku-Astschere TLO 2-18
Akku-Astschere TLO 2-18

Videos

Anwendungsgebiete
  • Äste
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
TLO 2-18 Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.