Lampe multifonctions à batterie

Et la lumière fut

Découvrez dès maintenant notre puissante lampe de travail à LED qui fait partie de la plateforme de batteries Battery Power 18 V de Kärcher. Avec ces deux articulations, la tête lumineuse est flexible et peut s’orienter dans toutes les directions souhaitées. Elle offre également une luminosité impressionnante allant jusqu’à 280 lumens sur 2 niveaux différents. Mais ce n’est pas tout ! Cette lampe multifonction possède également une fonction Powerbank intégrée qui vous permet de recharger non seulement votre smartphone, mais aussi de nombreux autres appareils. Procurez-vous dès maintenant la solution d’éclairage ultime qui ne vous laissera pas tomber, même dans l’obscurité, et ce grâce à une autonomie de 9 heures avec la batterie Battery Power 18/25. Avec la grande batterie Battery Power 18/50, l’autonomie de la lampe à pile est même deux fois plus longue.