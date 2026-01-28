Lampe multifonctions à batterie
Faites venir la lumière dans l’obscurité : la lampe à pile multifonction assure un meilleur éclairage à chaque endroit où on a besoin de luminosité pour travailler dans l’obscurité ou pendant les activités de loisirs. Grâce à la fonction Powerbank intégrée, vous pouvez recharger des appareils électroniques comme des smartphones ou des tablettes. La lampe à pile multifonction MLF 2-18 est plus flexible que n’importe quelle lampe de poche et plus mobile que les projecteurs câblés.
Assez brillant
Et la lumière fut
Découvrez dès maintenant notre puissante lampe de travail à LED qui fait partie de la plateforme de batteries Battery Power 18 V de Kärcher. Avec ces deux articulations, la tête lumineuse est flexible et peut s’orienter dans toutes les directions souhaitées. Elle offre également une luminosité impressionnante allant jusqu’à 280 lumens sur 2 niveaux différents. Mais ce n’est pas tout ! Cette lampe multifonction possède également une fonction Powerbank intégrée qui vous permet de recharger non seulement votre smartphone, mais aussi de nombreux autres appareils. Procurez-vous dès maintenant la solution d’éclairage ultime qui ne vous laissera pas tomber, même dans l’obscurité, et ce grâce à une autonomie de 9 heures avec la batterie Battery Power 18/25. Avec la grande batterie Battery Power 18/50, l’autonomie de la lampe à pile est même deux fois plus longue.
Caractéristiques de la lampe à pile
Deux niveaux de luminosité
Deux niveaux de luminosité permettent d’adapter l’éclairage à son utilisation, selon que l’on souhaite une luminosité maximale (280 lm) ou une lumière tamisée (80 lm).
Articulations flexibles
Deux articulations flexibles permettent un éclairage optimal dans toutes les directions souhaitées, indépendamment de la position de la lampe à pile.
Fonction Powerbank
La fonction Powerbank intégrée permet de recharger des appareils électroniques comme les smartphones ou les tablettes, même en déplacement.
Poignée
Grâce à sa poignée, la lampe est facile à transporter.
Batterie amovible 18 V Kärcher
La batterie amovible 18 V de Kärcher assure une longue durée de fonctionnement et une flexibilité illimitée.
Domaines d’application
Eclairage
Pour éclairer les zones sombres lors du travail dans l’atelier, la cave ou le grenier.
Activités de loisirs
Pour les activités de loisirs, par exemple au camping ou sur la terrasse. Notre lampe multifonctions à batterie apporte de la
lumière dans l’obscurité dans la maison, au jardin ou
au camping.
Recharger
Recharger les appareils électroniques en déplacement. Un petit plus astucieux: la banque d’énergie intégrée avec laquelle vous pouvez charger votre smartphone et de nombreux autres appareils.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
