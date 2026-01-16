HGE 18-45 Battery

Le poids plume pour travailler sans effort en ménageant ses forces: le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery à lame affûtée au diamant pour un résultat de coupe précis.

Tension: 18 V

Longueur de coupe: 45 cm

Entre-dent: 18 mm

Rendement par charge de la batterie: max. 250 m*

Poignée orientable: non

Réglage de la vitesse à 2 niveaux: non

Collecteur de déchets: non

* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.