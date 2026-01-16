TAILLE-HAIES SANS FIL
Délimitation d'un terrain, brise-vue ou décoration: peu importe la fonction des haies ou buissons, les taille-haies électriques sans fil particulièrement maniables de Kärcher permettent de les sculpter sans effort et avec une précision parfaite.
Caractéristiques des taille-haies sans fil
Poignée rotative à 180°
La poignée rotative à 180° des taille-haies HGE 36-60 Battery et HGE 18-50 Battery évite de se fatiguer les bras et les épaules et offre un travail ergonomique avec une prise sûre.
Réglage de la vitesse à deux niveaux
Le taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery possède un réglage de la vitesse à deux niveaux. Il est possible de choisir entre la puissance maximale et la vitesse maximale en fonction de l’épaisseur de la branche et de régler ainsi manuellement la vitesse de coupe.
Collecteur de déchets
Le collecteur de déchets des taille-haies envoie les branches et les brindilles coupées directement sur le sol au lieu de les faire tomber dans la haie, où elles risquent d’être difficiles à enlever, en particulier dans le cas d’une coupe horizontale (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).
Nos taille-haies sans fil sont également équipés de nombreuses autres fonctions pratiques:
Lame affûtée au diamant
Les lames de nos taille-haies sans fil sont affûtées au diamant et garantissent une coupe précise.
Protection de la pointe
La protection de la pointe de lame des taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery et HGE 18-50 Battery permet d'éviter des dégâts sur les bâtiments et la lame. L'oeillet de suspension supplémentaire intégré permet non seulement d'éviter des dégâts sur les bâtiments et la lame, mais également d'endommager le sol.
Commande bimanuelle de sécurité
La commande bimanuelle de sécurité du taille-haies sans fil empêche tout démarrage involontaire de l'appareil.
Fonction de sciage
La fonction de sciage des modèles HGE 18-50 et HGE 36-60 est particulièrement pratique pour les haies aux branches épaisses.
Batterie lithium-ion puissante avec écran LCD
La batterie lithium-ion 18 V ou 36 V, utilisée au choix sur nos taille-haies, possède un écran LCD intégré qui indique aux utilisateurs l'autonomie restante et la capacité de la batterie en temps réel.
Caractéristiques du taille-haies sur bras articulé sans fil
Rallonge
Permet de tailler des haies hautes. Pratique, la rallonge se retire en un tour de main, ce qui permet de ranger le taille-haies sur bras articulé sans fil sans prendre de place.
Tête de coupe inclinable
Les 4 crans du taille-haies dans la plage de 115° permettent de tailler différents contours tout en garantissant une bonne position de travail dans chaque position. Cela garantit une coupe optimale lors de la taille du haut de la haie.
Collecteur de déchets
Les déchets de coupe n’atterrissent donc pas dans la haie, mais devant celle-ci. Cela permet de gagner du temps et de travailler en toute sécurité avec le taille-haies, car aucun résidu de taille ne risque de tomber sur le visage.
Nos taille-haies sur bras articulé sans fil possèdent également les avantages suivants:
Fonction de sciage pratique
Grâce à la fonction de sciage intégrée, il est également possible de tailler les grosses branches.
Sangle d'épaule fournie
La répartition optimale du poids évite de se fatiguer les bras lors des interventions prolongées.
Protection fixe de la pointe
Protège la lame et évite d'endommager les bâtiments et les sols.
Kärcher Battery Power 18 V
HGE 18-45 Battery
Le poids plume pour travailler sans effort en ménageant ses forces: le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery à lame affûtée au diamant pour un résultat de coupe précis.
Tension: 18 V
Longueur de coupe: 45 cm
Entre-dent: 18 mm
Rendement par charge de la batterie: max. 250 m*
Poignée orientable: non
Réglage de la vitesse à 2 niveaux: non
Collecteur de déchets: non
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
HGE 18-50 Battery
Le taille-haies sans fil HGE 18-50 Battery: sa poignée orientable sur 180° et le collecteur de déchets garantissent une taille confortable des haies.
Tension: 18 V
Longueur de coupe: 50 cm
Entre-dent: 22 mm
Rendement par charge de la batterie: max. 325 m*
Poignée orientable: oui
Réglage de la vitesse à 2 niveaux: non
Collecteur de déchets: oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
PHG 18-45 Battery
Les échelles ne sont pas indispensables: il suffit d'utiliser le taille-haies télescopique sans fil PHG 18-45 Battery. Grâce à la tête de coupe inclinable, la taille latérale, en hauteur ou près du sol peut être réalisée confortablement depuis le sol. Idéal pour les haies hautes et larges.
Tension: 18 V
Longueur de coupe: 45 cm
Entre-dent: 18 mm
Rendement par charge de la batterie: max. 250 m*
Tête de coupe inclinable: oui, 115°
Collecteur de déchets: oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
HGE 36-60 Battery
Le HGE 36-60 Battery avec une batterie 36 V performante pour la taille confortable et sans fil des grandes haies. Équipé d'une poignée orientable sur 180°, d'un collecteur de déchets et d'un réglage de la vitesse à 2 niveaux: le puissant taille-haies sans fil HGE 36-60 Battery.
Tension: 36 V
Longueur de coupe: 60 cm
Entre-dent: 26 mm
Rendement par charge de la batterie: max. 600 m*
Poignée orientable: oui
Réglage de la vitesse à 2 niveaux: oui
Collecteur de déchets: oui
* Rendement maximal avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
