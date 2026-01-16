AKKU-HECKENSCHEREN
Ob als Grundstücksgrenze, Sichtschutz oder zur Zierde: Egal, wozu Hecken oder Büsche dienen, die besonders handlichen und leistungsstarken Akku-Heckenscheren von Kärcher bringen sie mühelos und messerscharf in Form.
Produkte
Features der Akku-Heckenscheren
180° drehbarer Handgriff
Der um 180° drehbare Handgriff bei den Heckenscheren HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert, dass Arme und Schultern ermüden, und sorgt dank der Griffelemente für ein ergonomisches Arbeiten mit sicherem Halt.
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung
Die HGE 36-60 Battery Akku-Heckenschere besitzt eine 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung. Per Schalter kann je nach Astdicke zwischen maximaler Kraft und maximaler Geschwindigkeit gewählt und so die Schnittgeschwindigkeit manuell eingestellt werden.
Schnittgutkehrer
Durch den Schnittgutkehrer der Heckenscheren werden abgeschnittene Äste und Zweige direkt auf den Boden befördert, anstatt in die Hecke zu fallen, wo sie – speziell beim horizontalen Schnitt – mühsam entfernt werden müssten (HGE 36-60 Battery, HGE 18-50 Battery, PHG 18-45).
Zusätzlich sind unsere Akku-Heckenscheren mit vielen weiteren praktischen Funktionen ausgestattet:
Diamantgeschliffenes Messer
Die Messer unserer Akku-Heckenscheren sind diamantgeschliffen und sorgen für ein präzises Schnittergebnis.
Führungsschutz
Bei den Akku-Heckenscheren HGE 36-60 Battery und HGE 18-50 Battery verhindert der Führungsschutz Schäden an Gebäuden und am Messer. Dank der zusätzlich integrierten Aufhangöse lassen sich neben Beschädigungen an Gebäuden und am Messer auch Schäden an Böden vermeiden.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
Die 2-Hand-Sicherheitsschaltung der Akku-Heckenschere verhindert ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.
Sägefunktion
Die Sägefunktion der Modelle HGE 18-50 und HGE 36-60 ist besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.
Starker Lithium-Ionen Akku mit LCD-Display
Der 18 V bzw. 36 V Lithium-Ionen Akku, welcher wahlweise bei unseren Heckenscheren zum Einsatz kommt, besitzt ein integriertes LCD-Display, das Nutzern in Echtzeit die verbleibende Restlaufzeit und die Akkukapazität anzeigt.
Highlights der Akku-Heckenschere
Features der Teleskop-Heckenscheren mit Akku
Verlängerungseinsatz
Ermöglicht den Schnitt hoher Hecken. Praktischerweise lässt sich der Verlängerungseinsatz mit wenigen Handgriffen entfernen, sodass die Teleskop-Heckenschere platzsparend verstaut werden kann.
Abwinkelbarer Schneidkopf
Die 4 Stufen der Heckenschere im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen und gewährleisten gleichzeitig eine gute Arbeitshaltung in der jeweiligen Position. Das garantiert beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung.
Schnittgutkehrer
Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke. Das spart Zeit und gewährleistet sicheres Arbeiten mit der Heckenschere, da keine Schnittreste ins Gesicht fallen.
Zusätzlich haben unsere Teleskop-Heckenscheren mit Akku folgende weitere Vorteile:
Praktische Sägefunktion
Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.
Mitgelieferter Schultergurt
Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.
Fest verbauter Führungsschutz
Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
Highlights der Teleskop-Heckenschere mit Akku
18 V Kärcher Battery Power
HGE 18-45 Battery
Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: Die Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 250 m*
Drehbarer Handgriff: nein
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: nein
* Maximale Leistung mit dem 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
HGE 18-50 Battery
Die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-50 Battery: ihr um 180° drehbarer Griff und der Schnittgutkehrer garantieren einen komfortablen Heckenschnitt.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 50 cm
Zahnabstand: 22 mm
Leistung je Akkuladung: max. 325 m*
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: nein
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit dem 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
PHG 18-45 Battery
Es geht auch ohne Leiter: mit der Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery. Mit dem abwinkelbarem Schneidekopf kann der Seiten, Kopf- oder Bodenschnitt bequem vom Boden aus erfolgen. Ideal bei hohen und breiten Hecken.
Spannung: 18 V
Schnittlänge: 45 cm
Zahnabstand: 18 mm
Leistung je Akkuladung: max. 250 m*
Abwinkelbarer Schneidekopf: ja, 115°
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit dem 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
36 V Kärcher Battery Power
HGE 36-60 Battery
Die HGE 36-60 Battery mit einem leistungsstarken 36V Akku für die komfortable und kabellose Schnittarbeit von grossen Hecken. Ausgestattet mit einem um 180° drehbaren Handgriff, Schnittgutkehrer und 2-stufiger Geschwindigkeitsregulierung: die kraftvolle Akku-Heckenschere HGE 36-60 Battery.
Spannung: 36 V
Schnittlänge: 60 cm
Zahnabstand: 26 mm
Leistung je Akkuladung: max. 600 m*
Drehbarer Handgriff: ja
2- stufige Geschwindigkeitsregulierung: ja
Schnittgutkehrer: ja
* Maximale Leistung mit dem 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
