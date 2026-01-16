Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery
Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.
Dank ihres geringen Gewichts verhindert die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery das Ermüden der Schultern und Arme und spart dadurch jede Menge Kraft. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis, zudem ermöglicht das ergonomische Griffdesign eine komfortable und sichere Handhabung. Außerdem schützt die 2-Hand-Sicherheitsschaltung vor unbeabsichtigtem Starten der Heckenschere.
Merkmale und Vorteile
LeichtgewichtAuch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.
Diamantgeschliffenes MesserDas Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Ergonomisches GriffdesignFür einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Geschwindigkeitsregulierung
|Nein
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|895 x 243 x 171
* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
Anwendungsgebiete
- Hecken
- Büsche
