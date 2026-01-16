Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery

Das Leichtgewicht für müheloses und kräfteschonendes Arbeiten: die Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery mit diamantgeschliffenem Messer für ein präzises Schnittergebnis.

Dank ihres geringen Gewichts verhindert die akkubetriebene Heckenschere HGE 18-45 Battery das Ermüden der Schultern und Arme und spart dadurch jede Menge Kraft. Das diamantgeschliffene Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis, zudem ermöglicht das ergonomische Griffdesign eine komfortable und sichere Handhabung. Außerdem schützt die 2-Hand-Sicherheitsschaltung vor unbeabsichtigtem Starten der Heckenschere.

Merkmale und Vorteile
Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery: Leichtgewicht
Leichtgewicht
Auch bei längerem Arbeiten ermüden Schultern und Arme nicht.
Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery: Diamantgeschliffenes Messer
Diamantgeschliffenes Messer
Das Messer sorgt für ein präzises Schnittergebnis.
Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery: Ergonomisches Griffdesign
Ergonomisches Griffdesign
Für einen angenehmen und sicheren Halt auch bei längerem Arbeiten.
2-Hand-Sicherheitsschaltung
  • Gegen unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
  • Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
  • Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
  • Der Wechselakku lässt sich in weiteren 18 V Kärcher Battery Power-Plattformgeräten verwenden.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Akkuplattform 18-V-Akkuplattform
Schnittlänge (cm) 45
Zahnabstand (mm) 18
Geschwindigkeitsregulierung Nein
Messergeschwindigkeit (Schnitte/min) 2700
Schneidmessertyp Gestanzt, diamantgeschliffen
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung (V) 18
Leistung je Akkuladung * (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Farbe Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg) 2.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.9
Abmessungen (L × B × H) (mm) 895 x 243 x 171

* Heckenhöhe: 1 m, einseitiger Schnitt

Lieferumfang

  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Messerschutz
Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery
Akku-Heckenschere HGE 18-45 Battery

Videos

Anwendungsgebiete
  • Hecken
  • Büsche
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
HGE 18-45 Battery Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.