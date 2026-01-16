Taille-haie à batterie HGE 18-45 Battery
Le poids plume pour travailler sans effort en ménageant ses forces : le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery à lame affûtée au diamant pour un résultat de coupe précis.
Grâce à son faible poids, le taille-haies sans fil HGE 18-45 Battery évite aux épaules et aux bras de se fatiguer, limitant ainsi considérablement les efforts nécessaires. La lame affûtée au diamant garantit un résultat de coupe précis tandis que le design ergonomique de la poignée permet un maniement confortable et sûr. En outre, la mise en route en sécurité à deux mains empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Caractéristiques et avantages
LégerMême en cas d'utilisation prolongée, les épaules et les bras ne se fatiguent pas.
Lame affûtée au diamantLa lame garantit un résultat de coupe précis.
Design ergonomique de la poignéePour une prise en main agréable et sûre, même en cas d'utilisation prolongée.
Mise en route en sécurité à deux mains
- Empêche tout démarrage accidentel du taille-haies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Durable et performant grâce aux cellules lithium-ion.
- La batterie interchangeable peut être utilisée dans d'autres appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Longueur de coupe (cm)
|45
|Espacement des dents (mm)
|18
|Réglage de la vitesse
|Non
|Vitesse de coupe (coupes/min)
|2700
|Type de lame de coupe
|Découpé, affûté au diamant
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de batterie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|2.7
|Poids emballage inclus (kg)
|3.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|895 x 243 x 171
* Hauteur de haie : 1 m, coupe d'un seul côté
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Protection des pointes
Domaines d'utilisation
- Haies
- Buissons
