Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery
Hohe Hecken ohne Leiter schneidet die Akku-Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery mit Verlängerungseinsatz. Der abwinkelbare Schneidkopf ermöglicht den Schnitt unterschiedlicher Konturen.
Wenn die Hecke hoch hinauswill, muss es der Gärtner auch. Dabei hilft die akkubetriebene Teleskop-Heckenschere PHG 18-45 Battery mit einer Reichweite von bis zu 4 Metern. Ohne Leiter, dafür mit geradem Rücken werden alle Bereiche der Hecke formschön in Szene gesetzt. Zusätzlich sorgt der aufsetzbare Schnittgutkehrer dafür, dass der Heckenschnitt nicht in, sondern vor der Hecke landet. Eine gute Arbeitshaltung in unterschiedlichen Arbeitspositionen wird mit dem um 115 Grad abwinkelbaren Schneidkopf gewährleistet. So kann auch beim Schneiden der Heckenoberseite eine optimale Schnittführung garantiert werden. Dabei verhindert der Schultergurt gerade bei langen Arbeitseinsätzen ein Ermüden der Arme und Schultern durch eine optimale Gewichtsverteilung. Das diamantgeschliffene Messer besitzt im vorderen Bereich eine Sägefunktion, sodass problemlos auch dickere Äste geschnitten werden können. Es ist zudem mit einem Messerspitzenschutz versehen, wodurch die versehentliche Beschädigung von Böden oder Gebäuden sowie des Messers selbst verhindert wird. Eine integrierte Aufhängeöse ermöglicht schließlich die platzsparende Aufhängung in Garage oder Schuppen.
Merkmale und Vorteile
Verlängerungseinsatz
- Ermöglicht Schnitt hoher Hecken. Mit Schnellschraubverschlüssen und platzsparender Aufbewahrung.
Abwinkelbarer Schneidkopf
- Die 4 Stufen im Bereich von 115° ermöglichen den Schnitt unterschiedlicher Konturen.
Schnittgutkehrer
- Damit landet der Heckenschnitt nicht in, sondern praktischerweise vor der Hecke.
Sägefunktion
- Durch die integrierte Sägefunktion können auch dickere Äste geschnitten werden.
Schultergurt
- Die optimale Gewichtsverteilung verhindert das Ermüden der Arme bei langen Arbeiten.
Diamantgeschliffenes Messer
- Das Messer sorgt für präzise Schnitte und ein insgesamt sauberes Schnittergebnis.
Ergonomisches Griffdesign
- Angenehmer Halt auch bei längeren Arbeiten durch den ergonomischen Handgriff.
Sicherheitsschaltung
- Die Sicherheitsschaltung verhindert ein unbeabsichtigtes Starten der Heckenschere.
Führungsschutz
- Schützt das Messer und beugt Beschädigungen von Gebäuden und Böden vor.
- Mit integrierter Aufhängung für eine praktische Aufbewahrung an der Wand.
18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform
- Mit LCD-Display (Restlauf-, Ladezeit-, und Kapazitätsanzeige) und Real Time Technology.
- Langlebig und leistungsstark dank Lithium-Ionen-Zellen.
- Der Wechselakku kann auch in anderen 18-V-Plattformgeräten verwendet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Schnittlänge (cm)
|45
|Zahnabstand (mm)
|18
|Schneidekopfwinkel (°)
|115
|Schneidmessertyp
|Gestanzt, diamantgeschliffen
|Messergeschwindigkeit (Schnitte/min)
|2700
|Antrieb
|Bürstenmotor
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Leistung je Akkuladung * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Laufzeit je Akkuladung (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|4.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Heckenbreite: 1 m, horizontaler Schnitt
Lieferumfang
- Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
- Messerschutz
- Schnittgutkehrer
- Verlängerungseinsatz
- Schultergurt
Ausstattung
- Sägefunktion
- Führungsschutz
- Aufhängeöse
Videos
Anwendungsgebiete
- Hecken
Zubehör
Alle Produkte, welche mit dem Akku kompatibel sind
PHG 18-45 Battery Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.