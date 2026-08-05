Nettoyeurs haute pression HDS 6/15-4 C Classic
Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic avec pompe à vilebrequin durable, châssis tubulaire robuste en acier et rapport qualité-prix exceptionnel.
Rapport qualité-prix exceptionnel : le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic doté d'un puissant moteur à 4 pôles. Une pompe à vilebrequin performante établit la pression nécessaire et permet d'accomplir efficacement et rapidement un vaste éventail de tâches de nettoyage avec le pistolet haute pression Classic éprouvé. La pression et le débit d'eau peuvent être ajustés en fonction des besoins. Le filtre à eau intégré garde les particules de saleté à l'écart de la pompe et prolonge la durée de vie. La technologie à eau chaude décompose même les lubrifiants avec efficacité et réduit l'utilisation de détergents. Ultra fiable et facile d'entretien, le HDS 6/15-4 C Classic est conçu pour une utilisation quotidienne en conditions difficiles, que ce soit sur des chantiers, dans l'agriculture, le secteur automobile ou celui des transports. Un châssis tubulaire robuste en acier assure la protection contre les chocs tandis que des roues anticrevaison garantissent une grande mobilité. Grâce à un point d'élingage, l'appareil peut également être chargé par grue. Le réservoir de carburant de 30 litres permet des utilisations prolongées. Un compartiment de rangement pratique est prévu pour les accessoires emportés.
Caractéristiques et avantages
Robuste et longue durée de vieUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
FiabilitéPompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher. Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.
Technologie de brûleur efficaceEfficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie. Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l. En mode eco!efficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.
Haute mobilité
- Grandes roues anticrevaison pour manœuvrer en toute sécurité sur les sols irréguliers.
- Un crochet pour le transport pratique permet de faciliter le transport, même sur terrains accidentés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|300 - 600
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Pression max. (bar)
|200
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|3.6
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|3.9
|Consommation fioul eco!efficiency (kg/h)
|3.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|025
|Réservoir à carburant (l)
|30
|Poids (avec accessoire) (kg)
|108
|Poids emballage inclus (kg)
|118
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1075 x 722 x 915
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Eau chaude standard
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HDS 6/15-4 C Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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