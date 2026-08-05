Hochdruckreiniger HDS 6/15-4 C Classic
Einphasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 6/15-4 C Classic mit langlebiger Kurbelwellenpumpe, robustem Stahlrohrrahmen und erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis: der 1-phasige Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse HDS 6/15-4 C Classic mit kraftvollem 4-poligen Motor. Eine leistungsstarke Kurbelwellenpumpe baut den nötigen Druck auf und ermöglicht es, eine große Bandbreite an Reinigungsaufgaben effizient und schnell mit der bewährten Classic-Hochdruckpistole zu erledigen. Druck und Wasserdurchfluss können je nach Anforderung angepasst werden. Der integrierte Wasserfilter hält Schmutzpartikel von der Pumpe fern und verlängert die Standzeit. Die Heißwassertechnik bricht selbst Schmierstoffe effektiv auf und reduziert den Reinigungsmitteleinsatz. Der hochzuverlässige und wartungsfreundliche HDS 6/15-4 C Classic ist konzipiert für den täglichen Einsatz unter harten Bedingungen – ob auf Baustellen, in der Landwirtschaft, der Automotive- oder der Transportbranche. Ein robuster Stahlrohrrahmen sorgt für Schutz vor Stößen, pannensichere Räder für hohe Mobilität. Durch einen Anschlagpunkt ist das Gerät auch per Kran verladbar. Der 30-Liter-Kraftstofftank ermöglicht sehr lange Einsätze. Für mitgeführtes Zubehör gibt es ein praktisches Aufbewahrungsfach.
Merkmale und Vorteile
Robust und langlebigEin robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen. Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
ZuverlässigkeitRobuste Kurbelwellenpumpe in bewährter Kärcher Qualität. Bewährte Sicherheitstechnik wie Thermo- und Sicherheitsventil und Wasserfilter.
Effiziente BrennertechnikHohe Effizienz bei geringen Emissionen und langer Lebensdauer. Lange Arbeitseinsätze dank 30-l-Kraftstofftank. In der eco!efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich (60 °C) – und das bei vollem Wasserdurchfluss.
Hohe Mobilität
- Pannensichere, große Räder für sicheres Manövrieren auf unebenen Untergründen.
- Ein praktischer Kranhaken erlaubt einen einfachen Transport, auch in unwegsamem Gelände.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|230
|Frequenz (Hz)
|50
|Fördermenge (l/h)
|300 - 600
|Arbeitsdruck (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. Druck (bar)
|200
|Temperatur (bei Zulauf 12 °C) (°C)
|max. 80
|Anschlussleistung (kW)
|3.6
|Verbrauch Heizöl Volllast (kg/h)
|3.9
|Verbrauch Heizöl eco!efficiency (kg/h)
|3.2
|Anschlusskabel (m)
|5
|Düsengröße
|025
|Brennstofftank (l)
|30
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|108
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|118
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Lieferumfang
- Handspritzpistole: Standard Heißwasser
- Strahlrohr: 840 mm
Ausstattung
- Länge HD-Schlauch: 10 m
- Druckabschaltung
Anwendungsgebiete
- Fahrzeugreinigung
- Geräte- und Maschinenreinigung
- Werkstattreinigung
- Reinigung von Außenbereichen
- Tankstellenreinigung
- Fassadenreinigung
- Schwimmbadreinigung
- Reinigung von Sportstätten
- Reinigung im Produktionsprozess
- Reinigung von Produktionsanlagen
Zubehör
Reinigungsmittel
HDS 6/15-4 C Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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